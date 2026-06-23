"Apakah dia memihak Messi?"... Wasit Mesir Amin Omar jadi sasaran kritik

Wasit Mesir, Amin Omar, berubah dari sosok yang dipuji menjadi pusat kontroversi besar, setelah keputusan-keputusan kontroversial dalam pertandingan Argentina melawan Austria (2-0) di Piala Dunia 2026, yang membuat staf pelatih Austria dan para pendukung meragukan netralitasnya terhadap bintang Lionel Messi.

Ralf Rangnick, pelatih kepala Austria, menuduh wasit Mesir tersebut mengabaikan pelanggaran yang jelas terhadap Chaver Schalager dalam serangan yang berujung pada gol pertama Messi, sambil berkata: “Saya meminta wasit keempat untuk meninjau ulang tayangan ulang seperti yang mereka lakukan pada tendangan penalti. Jika dia melihatnya, dia akan melihat apa yang kita semua lihat… Ini sangat mengganggu.”

Kritik semakin memuncak setelah Omar mengabaikan pelanggaran yang sangat jelas terhadap bek Konrad Laimer, yang menerima pukulan di kepala dari Lautaro Martínez. Bahkan, wasit itu berteriak ke arah pemain Bayern München tersebut sambil memerintahkannya untuk tidak protes, sebuah adegan yang memicu kemarahan para pendukung Austria.

Ini bukan kali pertama Messi memicu kontroversi wasit di turnamen ini, karena Federasi Sepak Bola Aljazair sebelumnya telah memprotes keputusan tidak mengeluarkannya dari lapangan akibat pelanggaran keras terhadap kaki bek Issa Mandi, sebelum ia mencetak “hat-trick” dalam pertandingan yang sama.

Peristiwa-peristiwa ini membayangi kinerja wasit asal Mesir tersebut, yang sebelumnya mendapat pujian luas berkat penampilannya yang profesional saat memimpin pertandingan antara Korea Selatan dan Republik Ceko. Namun, keputusan-keputusannya yang kontroversial dalam laga melawan Argentina kini membuatnya menjadi sorotan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).