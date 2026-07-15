Apakah dia akan mengecoh Inggris?.. Scaloni mempertimbangkan perubahan taktik

Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, bersiap melakukan perubahan taktis signifikan menjelang laga melawan Inggris pada Rabu nanti di semifinal Piala Dunia 2026, dalam upaya membawa “Para Penari Tango” ke final untuk kedua kalinya berturut-turut dan mendekati gelar keempat dalam sejarah mereka.

Situs Sport Bible mengutip surat kabar Argentina "Olé" yang melaporkan bahwa Scaloni telah mencoba dua formasi berbeda selama sesi latihan, dan sedang mempertimbangkan untuk mengubah gaya permainan serta susunan pemain inti untuk menghadapi timnas Inggris, setelah timnya menghadapi kesulitan di babak gugur meskipun berhasil melaju ke tahap selanjutnya.

Argentina lolos ke semifinal setelah mengalahkan Cape Verde dan Swiss melalui perpanjangan waktu dua babak, serta membutuhkan kebangkitan di menit-menit akhir saat menghadapi Mesir di babak 16 besar, ketika mereka mencetak tiga gol dalam waktu 13 menit.

Timnas Argentina sering kali mengandalkan momen-momen kreatif individu kaptennya, Lionel Messi, yang pada usia 39 tahun ini mengikuti Piala Dunia keenam dalam kariernya, dan memimpin daftar pencetak gol terbanyak edisi ini dengan delapan gol, dalam apa yang kemungkinan besar menjadi penampilan terakhirnya di turnamen ini.

Enzo Fernández dan Julián Álvarez juga memainkan peran krusial dalam perjalanan tim ini, namun performa kolektif mereka belum mencapai level yang memuaskan, sehingga staf pelatih terpaksa mempertimbangkan perubahan sebelum menghadapi Inggris.

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Rata-rata usia pemain Argentina adalah 29 tahun, sementara tim ini mengalami kekurangan yang jelas di posisi sayap, yang mendorong Scaloni untuk mengandalkan kuartet gelandang Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, dan Leandro Paredes, dengan memberikan kebebasan bergerak kepada Messi di sepertiga lapangan depan.

Meskipun Messi menempuh jarak yang sangat jauh dengan berjalan kaki selama turnamen ini—yakni sekitar 47% dari total jarak yang ditempuhnya—ia tetap menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia kali ini.

Laporan menunjukkan bahwa Scaloni mungkin akan memasukkan Giuliano Simeone atau Thiago Almada ke dalam susunan pemain inti sebagai pengganti duet penyerang Julián Álvarez dan Lautaro Martínez, dalam upaya memberikan tim variasi serangan yang berbeda, sementara nama-nama seperti Nico Paz, Nico González, dan Valentín Barco tetap menjadi opsi yang dipertimbangkan.

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