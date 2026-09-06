José Mourinho, pelatih Real Madrid, menghadapi krisis nyata jelang laga yang dinantikan melawan Inter di Liga Champions Eropa, situasi yang menuntut sang pelatih asal Portugal untuk menciptakan solusi-solusi tidak konvensional.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Real Madrid kehilangan Bernardo Silva, Arda Guler, dan Eduardo Camavinga akibat akumulasi kartu, sementara Aurelien Tchouameni masih absen karena cedera.

Situasi semakin sulit bagi Mourinho, yang saat ini hanya memiliki Fede Valverde sebagai gelandang yang siap secara natural, sehingga bisa mendorongnya untuk mengubah gaya bermain atau memanfaatkan pemain di posisi yang tidak biasa.

Menurut surat kabar tersebut, Jude Bellingham menjadi solusi terdepan yang muncul, meskipun Mourinho lebih memilih mengandalkannya di belakang penyerang dan dekat dengan kotak penalti, mengingat kemampuan mencetak golnya.

Pemain Inggris itu bisa menjadi pilihan logis untuk kembali ke lini tengah, dengan kemungkinan menurunkan Brahim Diaz di posisi playmaker dan mempertahankan formasi 4-2-3-1.

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Trent Alexander-Arnold juga menonjol di antara opsi yang ada, setelah sebelumnya Mourinho pernah menggunakannya dalam peran yang memberinya kebebasan bergerak ke area dalam. Sang pelatih mungkin akan beralih ke formasi 4-3-3, dengan menempatkan Trent, Valverde, dan Bellingham di lini tengah.

Dalam skenario ini, Trent akan berada di sisi kanan lini tengah, sementara Bellingham bergerak di sisi kiri, dengan Valverde di jantung lini tengah.

"AS" menambahkan: "Dean Huijsen muncul sebagai solusi yang lebih berani, terutama karena ia memiliki kualitas besar dalam mengolah bola, sementara Jorge Cestero menjadi opsi lain dari akademi klub, khususnya dengan berlanjutnya absennya Thiago Pitarch karena cedera dan kepergian Manuel Angel ke Fulham.

Mourinho mengenal kemampuan Huijsen dengan baik, setelah sebelumnya ia pernah meminta peminjamannya ke Roma ketika pemain itu masih berada di Juventus. Selain itu, bek berkebangsaan Spanyol-Belanda tersebut mengawali kariernya di kelompok usia muda sebagai penyerang sebelum berubah menjadi bek tengah.

Meskipun menurunkannya di lini tengah dapat memberikan Real Madrid kualitas tambahan dalam penguasaan bola dan membangun serangan, hal itu bisa memengaruhi kemampuan tim dalam mengeluarkan bola dari lini belakang, terutama dengan mengandalkan Rüdiger dan Konaté di jantung pertahanan.

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