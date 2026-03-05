Apakah Cole Palmer benar-benar mengalami musim yang buruk bersama Chelsea? Kebenaran taktis di balik penampilannya

Palmer benar-benar salah satu pemain favorit saya, jenis pemain yang saya rela bayar untuk menontonnya. Gaya bermainnya sangat menghibur. Pada musim panas 2023, saat Chelsea sedang gencar merekrut talenta muda, mereka merekrut Palmer dari Manchester City pada hari terakhir bursa transfer dengan biaya £40 juta. Saat itu, saya tidak tahu banyak tentangnya dan berpikir biaya tersebut mungkin terlalu tinggi. Namun, pada akhir musim tersebut, Palmer menjadi sorotan di mana-mana, sebuah permata baru yang sesungguhnya.

Setelah awal yang lambat di Euro, dia menonjol di semifinal dengan assist untuk Watkins dan mencetak gol di final melawan Spanyol. Dia memulai musim 2024-25 dengan penampilan menonjol setiap pekan. Dalam istilah FPL, ia memulai musim 2023-24 dengan harga £5 juta dan memulai musim 2024-25 dengan £10,5 juta, kenaikan rekor £5,5 juta, melampaui kenaikan £5,0 juta sebelumnya milik Andy Carroll.

Meskipun musim 2024-25-nya melambat di akhir, ia bersinar di final Conference League dan memukau di final Piala Dunia melawan PSG. Sayangnya, musim 2025-26 diwarnai oleh cedera, membutuhkan manajemen yang hati-hati untuk mencegah ia menjadi rentan cedera. Permainannya juga tampaknya telah berkembang, sesuatu yang terlihat dalam pertandingan besar musim lalu tetapi kini lebih jelas terlihat.

Melihat performanya, memang benar angka-angka Palmer menurun pada musim 2025-26. Tapi apakah itu benar-benar berarti ia mengalami musim yang buruk, atau lebih berkaitan dengan cedera, perubahan peran, dan adaptasi? Apa yang dikatakan data?

Musim 2024-25: Kuantitas, Kualitas, dan Memaksimalkan Potensi

Tahun lalu, beberapa orang menyebut musim Palmer sebagai musim yang mengecewakan; pada kenyataannya, itu lebih merupakan penurunan performa. Dia membutuhkan waktu untuk benar-benar menonjol, tetapi dia tetap memberikan kontribusi. Dia menyelesaikan kampanye Premier League dengan 15 gol (4 dari penalti) dan 8 assist, angka-angka yang sebanding dengan pemain elit, termasuk pemenang PFA Player of the Year, bahkan dalam musim yang secara luas dianggap sebagai "musim yang buruk" bagi Chelsea. Penurunan performanya dari Januari hingga April layak untuk diteliti lebih lanjut di lain waktu, tetapi hal itu tidak mengubah gambaran besar: sepanjang musim, Palmer menggabungkan kuantitas dan kualitas, dan sistem permainan membantu memaksimalkan potensinya.

Untuk memahami profil tersebut, saya menganalisis tembakan-tembakan terbuka dan keterlibatannya dalam serangan yang menghasilkan peluang dengan xG tinggi (xG ≥ 0.1). Berikut hasilnya.

Tembakan Palmer dalam Permainan Bebas dan Keterlibatannya dalam Tembakan selama Musim 2024-25.

Dalam permainan terbuka saja (tanpa penalti), Palmer melepaskan 121 tembakan, mencetak 11 gol dari 11,56 xG, sesuai dengan kualitas peluang yang dia dapatkan. Dia juga mencatatkan 8 assist dan 82 umpan kunci, menyoroti perannya ganda sebagai pencetak gol dan pembuat peluang. Di luar kontribusi langsung, ia terlibat dalam pembentukan 28 tembakan ber-xG tinggi yang berbeda, dengan 168 keterlibatan rantai sepanjang musim, sekitar 4,4 per pertandingan. Kombinasi volume dan ancaman di area tengah inilah yang menggambarkan "memaksimalkan potensinya" dalam data.

Permainan posisi Enzo Maresca menempatkan Palmer dalam posisi sentral yang menguntungkan dan memaksimalkan peluang tembakannya, sebuah efek sistem yang jelas. Palmer menemukan dan memanfaatkan ruang, serta berkontribusi melalui assist dan umpan kunci. Nicolas Jackson juga penting di sampingnya, menarik pertahanan lawan dan menawarkan permainan penghubung meskipun ada beberapa kelemahan; beberapa analisis berargumen bahwa Palmer kehilangan profil tersebut musim ini bersama tipe striker berbeda seperti João Pedro (false nine) dan Delap (lebih sebagai poacher).

Musim lalu, maka, adalah musim yang menggabungkan kuantitas dan kualitas: volume tinggi di area yang tepat dan sistem yang memaksimalkan potensinya. Peta xG menunjukkan di mana ancaman tersebut terkonsentrasi.

Peta xG Palmer untuk Tembakan dalam Permainan Terbuka selama Musim 2024-25.

Seperti yang diharapkan, sistem tersebut mengarahkan tembakannya ke zona tengah yang bernilai tinggi. Beberapa upaya memang ambisius, tetapi secara keseluruhan, formasi tersebut memungkinkan Palmer untuk bermain sesuai dengan kelebihannya. Sistem Maresca jelas memaksimalkan potensinya.

Jadi, ketika kita beralih ke musim ini, pertanyaannya bukan apakah Palmer kehilangan levelnya, tetapi apakah Chelsea masih menciptakan volume dan variasi momen yang sama untuknya dan apakah perannya dalam momen-momen tersebut tetap sama.

Musim 2025-26: Lebih Sedikit Momen Penutup, Lebih Banyak Keterlibatan dalam Pembentukan Serangan

Setelah musim panjang yang berlangsung hingga pertengahan Juli, kampanye Premier League baru yang dimulai pertengahan Agustus, pertandingan setiap tiga hari, cedera berulang, pergantian manajer, dan tuntutan taktis yang terus berkembang, wajar jika meniru performa musim lalu akan sangat menantang. Tim medis Chelsea perlu mengelola Palmer dengan hati-hati; pemain sekelasnya tidak boleh kariernya terganggu oleh cedera.

Sejauh ini musim ini, Palmer hanya tampil sebagai starter dalam 15 dari 28 pekan pertandingan, mencetak 3 gol non-penalti dan memberikan 1 assist. Di permukaan, angka-angka ini mungkin membuat beberapa orang khawatir dan dianggap sebagai musim yang mengecewakan, tetapi analisis yang lebih mendalam menceritakan kisah yang berbeda.

Perbedaan utama musim ini adalah kuantitas. Tembakannya lebih tersebar tipis dan kurang konsisten dalam pola dibandingkan musim lalu. Dia juga berkontribusi dari jarak yang lebih jauh dari gawang, termasuk assist dari area dekat garis tengah. Palmer telah terlibat dalam 641 keterlibatan rantai xG tinggi sejauh ini, dibandingkan dengan 125 tembakan xG tinggi (22,2 per pertandingan) musim lalu, menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi dalam pembangunan serangan.

Hal ini menunjukkan bahwa perannya telah berkembang. Permainan posisi yang diperkenalkan oleh Maresca, yang bertujuan untuk mempertahankan struktur dan mengirim bola ke area berbahaya, masih menguntungkan Palmer, tetapi di bawah manajer baru Liam Rosenior, dia mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam pembangunan serangan. Dia menjadi lebih terlibat dalam mengorkestrasi permainan daripada hanya menyelesaikan serangan.

Perbedaannya jelas: ia menerima umpan lebih jarang di zona tengah yang berbahaya, mengakibatkan lebih sedikit peluang penyelesaian berkualitas tinggi. Pola tembakan di zona tengah tetap serupa, tetapi output keseluruhan Palmer kini lebih bergantung pada mendapatkan bola di posisi berbahaya. Apa yang mungkin kita lihat adalah "Palmer v2": versi yang lebih dinamis dan sedikit kacau, yang dijaga ketat oleh lawan karena reputasinya. Atau, ini bisa saja penurunan performa, dan dia mungkin akan menyesuaikan diri seiring berjalannya musim. Satu hal yang pasti: kualitasnya masih ada, dan dengan bola lebih sering berada di area berbahaya, Palmer memiliki potensi untuk menjadi lebih sulit dihadapi.

Kesimpulan: Profil Ancaman yang Sama, Lingkungan yang Berbeda

Perbandingan Peta xG Palmer Musim Lalu dengan Musim Ini

Jika dibandingkan secara berdampingan, perbandingan xG ini menggambarkan cerita dalam satu gambar. Pada musim 2024–25 (kiri), ancaman Palmer tersebar di beberapa area di dalam kotak penalti: jalur tengah terlihat terang, tetapi ada juga xG yang signifikan di kedua sisi kotak enam yard dan di sekitar titik penalti. Itulah yang dimaksud dengan volume dan variasi—beberapa area di dalam kotak penalti menyala karena Chelsea secara berulang kali menemukan Palmer di sana.

Pada musim 2025-26 (kanan), peta tidak hancur, melainkan menyempit. Sel-sel xG tertinggi masih berada di tempat yang tepat, dekat gawang dan di tengah kotak penalti, tetapi jauh lebih sedikit zona yang aktif, dan total di masing-masing zona lebih kecil. Dikombinasikan dengan peta tembakan dan data rantai, pola ini jelas: Palmer lebih sering menyentuh bola dalam proses membangun peluang besar, tetapi dia lebih jarang diberi umpan sebagai penembak sebenarnya di zona-zona tersebut.

Jadi pertanyaannya bukan apakah Palmer telah menurun, melainkan apakah Chelsea dapat membangun kembali volume dan variasi di sekitarnya seperti yang disediakan oleh sistem Maresca. Jika Chelsea Rosenior dapat mengubah keterlibatan Palmer yang intens dalam rantai xG tinggi kembali menjadi momen penyelesaian berulang di kantong-kantong pusat ini, gol dan assist seharusnya mengikuti xG, sama seperti musim lalu.

