Apakah Bintang Chelsea Reece James & Lauren James Bersaudara?

Duo Reece James dan Lauren James telah membantu klub dan negara mereka menskalakan ketinggian baru karena penampilan gemilang mereka.

Dunia sepak bola telah menyaksikan banyak duo bersaudara merumput di lapangan sepak bola dan tampil gemilang untuk tim mereka. Sir Alex Ferguson memiliki Phil dan Gary Neville dan Rafael dan Fabio sementara Belgia memiliki duet Eden dan Thorgan Hazard.

Sementara dua bersaudara yang bermain sepakbola adalah sesuatu yang indah, duo kakak beradik yang telah mencapai level tertinggi dalam olahraga ini terlihat seperti dongeng. Dan kisah Reece dan Lauren James adalah contoh sempurna dari dua bersaudara yang menenun cerita baru di lapangan sepakbola.

GOAL mempelajari karier para pemain ajaib Inggris dan bagaimana mereka menjadi kekuatan yang tak terelakkan dalam sepakbola.

Di mana Lauren James memulai kariernya & di klub mana dia bermain?

Setelah menikmati karier muda yang sukses di Chelsea, Lauren James beralih ke rival London Arsenal. Dibina oleh The Gunners pada usia 13 tahun, Lauren terlihat berpartisipasi dengan skuad pria membuatnya dipanggil ke tim Arsenal Women pada usia dini. Debutnya terjadi pada 29 Oktober 2017 ketika ia dimasukkan pada menit ke-67 untuk menjadi pemain termuda kedua dalam sejarah The Gunners.

Laur mengucapkan selamat tinggal kepada The Gunners saat dia menandatangani kontrak dengan Manchester United pada 2018. Penyerang itu mendapatkan apresiasi besar dari persaudaraan sepakbola untuk waktunya bersama Setan Merah. Lauren mencetak gol perdananya United di Liga Super Wanita dalam kemenangan 2-0 atas Liverpool, menyelesaikan kampanye sebagai pencetak gol terbanyak United. Dia terpilih untuk penghargaan PFA Young Player of the Year.

Getty

Setelah periode yang sukses di Manchester United, Lauren memutuskan untuk kembali ke klub tempat kariernya dimulai. Dia direkrut oleh Chelsea dengan kontrak empat tahun dan perlahan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di ruang ganti The Blues. Pemimpin barisan depan Chelsea mencetak gol pembukanya dalam kemenangan 9-0 atas Leicester City dan telah membawa Chelsea meraih penghargaan besar.

Dia bahkan berhasil memenangkan penghargaan Young Player of the Year karena eksploitasinya di musim 2022/23, sesuatu yang dia lewatkan di United.

Di mana Reece James memulai kariernya & di klub mana dia bermain?

Tidak seperti saudara perempuannya, Reece selalu setia pada klub masa kecilnya sejak awal kariernya. Bek kanan itu dipinjamkan ke Wigan Athletic pada musim panas 2018-19, tetapi sejak kembali, ia memperkuat posisinya di sebelas pemain utama the Blues.

Reece memiliki masa kerja singkat di Fulham ketika dia baru berusia 7 tahun sebelum bergabung dengan Chelsea pada usia 8 tahun. Mengidolakan mantan legenda the Blues Didier Drogba, Reece beroperasi sebagai striker sebelum dipindahkan ke tengah lapangan dan akhirnya didorong ke posisi bek kanan.

Getty Images

Meski pun pemain internasional Inggris itu kesulitan pada awalnya, ia beradaptasi dengan baik pada posisi tersebut. Dia menandatangani kontrak profesional pertamanya pada tahun 2017 dan setelah kembali dari masa pinjamannya di Championship, bek tersebut kemudian mendapatkan debutnya bersama raksasa Inggris.

Dan sejak saat itu dia tidak pernah menoleh ke belakang, membantu Chelsea menulis sejarah sambil mempertahankan dongeng untuk dirinya sendiri. Reece adalah pencetak gol termuda Chelsea ketika ia mencetak gol dalam hasil imbang 4-4 yang ikonik melawan Ajax di Stamford Bridge.

Lulusan akademi ini membantu The Blues menciptakan sejarah ketika mereka mengalahkan Manchester City 1-0 di Porto, memenangkan Liga Champions di usia dini. Pada 5 September 2022, dia menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub yang telah menempati tempat di hatinya saat dia berkomitmen untuk Chelsea hingga 2028.

Posisi apa yang dimainkan Lauren James?

Lauren terutama suka beroperasi sebagai penyerang dan kemampuannya mencetak gol tidak ada duanya. Dia menyelesaikan kampanye dengan 5 gol dalam 18 penampilan. Striker itu berpengaruh dalam membangun kemitraan yang mematikan dengan striker Australia Sam Kerr di Chelsea dan diperkirakan akan menambah jumlah golnya saat musim baru dimulai.

Posisi apa yang dimainkan Reece James?

Reece terlihat bermain di posisi bek kanan karena dianggap sebagai bek yang andal oleh para manajer di Stamford Bridge. Dia memiliki kecepatan untuk berlari lebih cepat dari lawannya dan jarang menghindar dari menerjang dan mempertahankan bola. Pemimpin barisan pertahanan Chelsea, Reece adalah roda penggerak yang berpengaruh di jantung pertahanan The Blues.

Meski produk akademi Chelsea itu paling nyaman bermain sebagai bek kanan, ia senang melesat ke bawah lapangan untuk berkontribusi pada momen menyerang timnya. Dia terlihat berlari kencang dengan bola di sayap kanan dan telah mencetak banyak gol dari posisi itu. Pemain internasional Inggris ini memiliki kaki kanan yang kuat dan sering melepaskan gol kencang ke gawang lawan.

Apa selanjutnya untuk Lauren dan Reece James?

Duo kakak beradik ini akan berusaha untuk mengembalikan fokus mereka pada sepak bola klub ketika musim baru Liga Primer dan Liga Super Wanita dimulai karena mereka bertujuan untuk membimbing tim masing-masing menuju kejayaan.

Sementara Reece dapat menikmati musim liburan, Lauren saat ini menjadi bagian dari skuad Inggris yang dijadwalkan untuk berpartisipasi di Piala Dunia Wanita bulan ini yang akan diadakan di Australia dan Selandia Baru. Lauren dianggap sebagai sosok penting bagi Lionesses dan ini adalah sesuatu yang disetujui oleh rekan setimnya Leah Williamson.

"Saya pikir dia adalah kode curang tim kami. Saya menikmati berada di tim yang sama dengannya. Gadis itu luar biasa," kata Williamson kepada BBC Sport.