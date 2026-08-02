Apakah bintang Aljazair akan bergabung dengan Leipzig?

Leipzig menjelaskan fakta soal negosiasi yang tengah mereka jalankan saat ini untuk mendatangkan penyerang asal Aljazair, Mohamed Amoura, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, koresponden jaringan "Sky Sport - Jerman", pada hari Minggu ini mengatakan bahwa klub Leipzig dan Wolfsburg membantah kebenaran laporan yang menyebut adanya negosiasi di antara keduanya terkait kepindahan Amoura, seraya menegaskan bahwa kabar tersebut "sama sekali tidak benar".

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Plettenberg menambahkan, melalui akunnya di platform "X", bahwa Leipzig fokus sepenuhnya untuk menuntaskan kesepakatan Fisnik Asllani, yang menjadi prioritas klub pada periode saat ini.

Amoura kini berusia 26 tahun dan saat ini bermain di skuad Wolfsburg, klub yang ia bela dengan kontrak permanen pada musim panas 2024, setelah datang dari klub Belgia, Union Saint-Gilloise.

Pemain asal Aljazair itu menempati posisi penyerang murni, dan ia juga mahir bermain di sayap berkat kecepatannya yang tinggi. Ia terikat kontrak dengan Wolfsburg hingga musim panas 2029.