Apakah Barcelona terpengaruh oleh pengkhianatan Bernardo Silva?

Bintang Portugal Bernardo Silva tampaknya akan segera bergabung dengan Real Madrid musim panas ini, setelah kontraknya bersama Manchester City berakhir.

Nama Bernardo Silva sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, namun Real Madrid ikut campur dalam negosiasi dan berhasil mengamankan kesepakatan tersebut.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", kedatangan Bernardo Silva bukanlah prioritas bagi Barça, atau taruhan untuk masa depan, melainkan peluang gratis di bursa transfer.

Surat kabar Spanyol tersebut mencatat bahwa Barcelona tidak terganggu oleh keputusan sang pemain untuk tidak menerima syarat yang ditawarkan klub Catalan tersebut kepadanya, dan mempertimbangkan opsi Real Madrid.

Selain itu, karier Silva kini mendekati tahap akhir, meskipun kesepakatan seperti Lewandowski pada 2022 memberikan hasil yang signifikan.

Mundo Deportivo mencatat, "Perbedaan antara kedua kasus tersebut adalah bahwa striker Polandia itu saat itu merupakan solusi untuk kebutuhan dalam skuad Barcelona, sementara Bernardo Silva saat ini bukanlah jawaban atas masalah apa pun, karena posisinya sudah terisi dengan baik."

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