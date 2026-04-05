Apakah Barcelona akan merekrut Bastoni? Pelatih Inter menanggapi

Pelatih Inter Milan, Christian Chivu, menimbulkan ketidakpastian mengenai masa depan bek timnya, Alessandro Bastoni, mengingat kemungkinan sang pemain akan meninggalkan Nerazzurri pada musim panas mendatang.

Bastoni menjadi prioritas utama Barcelona, yang berupaya memperkuat lini pertahanannya pada bursa transfer musim panas mendatang, meskipun kontraknya dengan Inter masih berlaku hingga 2028.

Banyak laporan media menyebutkan bahwa Barcelona telah mengirimkan tawaran pertama kepada Inter Milan untuk mendatangkan Bastoni, meskipun ia saat ini tengah menghadapi badai kritik di Italia.

Bastoni mendapat banyak kritikan dalam beberapa hari terakhir, dan banyak suporter Italia menuduhnya bertanggung jawab atas kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026.

Baca juga: "Era Pasca-Bastoni" Membangkitkan Optimisme Barcelona di Bursa Transfer

Bastoni diusir sebelum akhir babak pertama pada pertandingan final play-off melawan Bosnia, yang akhirnya menang melalui adu penalti setelah imbang 1-1.

Mengenai minat Barcelona untuk merekrut Bastoni, Keivo mengatakan: "Saya tidak bisa mengendalikan masa depannya, dan saya tidak ingin melakukannya. Yang saya tahu adalah dia sangat bahagia berada di Inter Milan dan menjadi bagian dari kelompok yang luar biasa ini."

Dia melanjutkan seperti yang dilansir surat kabar "Mundo Deportivo": "Dia selalu memberikan yang terbaik, dan itulah yang penting bagi saya; sebenarnya, selama dia di sini, dia akan memberikan lebih dari 100% untuk kami. Baik itu dua bulan atau dua tahun."

Dia menambahkan: "Selain itu, dia tangguh dan tahu cara mengambil keputusan yang tepat. Apa pun yang dia lakukan, dunia sepak bola akan tetap memiliki pemain kelas atas. Saya akan senang jika dia tetap di sini, tapi saya juga akan senang jika saya tetap di sini. Inilah dinamika sepak bola bagi seorang pelatih."