Apakah Al-Khaleej Layak Mendapatkan Penalti Melawan Al-Nassr?

Muhammad Kamal Reisha, analis wasit untuk surat kabar "Al-Riyadhiah", menuntaskan perdebatan mengenai salah satu insiden wasit dalam laga antara Al-Nassr dan Al-Khaleej, setelah Nawaf Al-Saadi, pemain Al-Khaleej, terjatuh di dalam kotak penalti selama jalannya pertandingan.

Menit ke-13 menyaksikan Al-Saadi terjatuh usai berbenturan dengan Saad Al-Nasser, pemain Al-Nassr, di tengah tuntutan dari para pemain Al-Khaleej agar diberikan tendangan penalti, namun wasit pertandingan memutuskan permainan berlanjut dan tidak memberikan pelanggaran apa pun.

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Reisha menegaskan bahwa keputusan wasit sudah benar, seraya menjelaskan bahwa Saad Al-Nasser berhasil menjangkau bola sebelum terjadinya benturan, dan mampu mengubah arahnya, yang mendukung keabsahan keputusan wasit untuk tidak memberikan tendangan penalti bagi Al-Khaleej.

Analis wasit itu berkata: "Pada menit ke-13 terjadi jatuhnya Nawaf Al-Saadi, pemain Al-Khaleej, dan keputusan yang benar dari wasit untuk tidak memberikan tendangan penalti, karena Saad Al-Nasser, pemain Al-Nassr, berhasil menjangkau bola dan mengubah arahnya".

Reisha menambahkan bahwa kontak yang terjadi antara kedua pemain bersifat kebetulan, dan tidak sampai pada tingkat adanya pelanggaran yang mengharuskan pemberian tendangan penalti, sehingga menegaskan ketepatan keputusan wasit untuk melanjutkan permainan dalam situasi ini.

Dengan demikian, analis wasit itu menutup pintu perdebatan mengenai momen tersebut, seraya menegaskan bahwa tekel Saad Al-Nasser mengenai bola terlebih dahulu, dan bahwa benturan yang terjadi setelahnya tidak cukup untuk memberikan tendangan penalti bagi Al-Khaleej.

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