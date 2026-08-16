Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, direktur teknik Real Madrid, mencuri perhatian selama laga timnya melawan Schalke di Jerman, tetapi kali ini bukan karena susunan pemain atau taktik, melainkan setelah ia muncul di bangku cadangan dengan penampilan berbeda yang menarik perhatian para penonton dan pengamat.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Mourinho tampil dalam pertandingan itu dengan cedera yang terlihat jelas di bawah matanya, yang tampak seperti memar hitam, dan hal itu menarik perhatian lensa televisi yang menyorot pelatih asal Portugal tersebut sepanjang jalannya laga, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang penyebab kemunculannya.

Gambar yang menampilkan Mourinho tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai sifat cedera itu ataupun bagaimana ia mengalaminya, sehingga memar misterius itu tetap menjadi salah satu momen paling menyita perhatian selama pertandingan, di samping berbagai peristiwa yang terjadi di dalam lapangan.

Penampilan Mourinho dengan cepat menjadi bahan pembicaraan para pengamat, terutama karena pelatih asal Portugal itu terbiasa menjadi pusat perhatian akibat keputusan taktisnya dan kepribadiannya yang kontroversial, namun kemunculannya kali ini melawan Schalke menarik perhatian karena alasan yang sama sekali berbeda.