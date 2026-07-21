Pemain internasional Mesir, Omar Marmoush, tengah menghadapi ketidakpastian mengenai masa depannya bersama Manchester City, setelah sebuah laporan memasukkannya ke dalam daftar pemain yang mungkin meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini, sebagai bagian dari rencana untuk membangun ulang tim.

Situs The Athletic menyebutkan bahwa City mungkin akan menyaksikan kepergian sejumlah pemain menonjolnya musim panas ini, seiring berlanjutnya keraguan seputar masa depan beberapa nama di dalam tim utama.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa pemain Spanyol, Rodri, masih menjadi salah satu tanda tanya terbesar, sebab kontraknya hanya menyisakan satu tahun lagi, dan hingga kini ia belum menunjukkan keinginan yang jelas untuk menandatangani kontrak baru, meskipun ada perkiraan bahwa negosiasi akan dilanjutkan setelah Piala Dunia berakhir.

Laporan itu menambahkan bahwa Mateo Kovacic, James Trafford, dan Nico Gonzalez menjadi kandidat terkuat untuk pergi, sementara Savinho menarik minat Tottenham dan mungkin juga akan hengkang.

Laporan tersebut mengisyaratkan bahwa masa depan Marmoush dan pemain Belanda, Tijjani Reijnders, masih belum pasti, sementara Real Madrid terus memantau bek Portugal, Ruben Dias.

Laporan itu juga menjelaskan bahwa Kalvin Phillips dan Jack Grealish akan tersedia untuk dilepas jika Manchester City menerima tawaran yang sesuai.

Menurut The Athletic, pergerakan-pergerakan ini merupakan bagian dari upaya klub untuk merestrukturisasi skuad guna persiapan menghadapi musim baru, dengan kemungkinan dilakukannya perubahan besar-besaran pada daftar pemain.

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