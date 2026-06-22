Apa yang dia katakan? Al-Sisi mengomentari hat-trick tim Mesir di Piala Dunia

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyampaikan ucapan selamat kepada tim nasional Mesir, setelah kemenangan dramatis mereka atas Selandia Baru di putaran final Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dari Selandia Baru, dan meraih kemenangan berharga dengan skor 3-1 pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Presiden Al-Sisi mengatakan melalui akun resminya di Facebook, “Saya mengucapkan selamat kepada tim nasional Mesir dan seluruh rakyat kita yang luar biasa atas pencapaian kemenangan pertama dalam sejarah partisipasi Mesir di ajang Piala Dunia, melalui penampilan yang membanggakan yang mencerminkan tekad, kemauan, dan keteguhan hati putra-putri bangsa ini.”

Ia melanjutkan, “Kemenangan yang pantas ini merupakan awal yang menjanjikan untuk melanjutkan perjalanan dengan keyakinan dan ambisi, serta mengibarkan nama Mesir tinggi-tinggi di kancah internasional.”

Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Mesir menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Presiden Abdel Fattah al-Sisi atas ucapan selamatnya yang mulia serta dukungannya yang berkelanjutan bagi kaum muda di berbagai bidang.

Akun resmi Federasi Sepak Bola Mesir di platform X menyebutkan bahwa dukungan besar ini menjadi motivasi kuat untuk terus bekerja dan berkarya, serta bahwa tim nasional akan berupaya semaksimal mungkin demi mengharumkan nama sepak bola Mesir.

Tiga gol yang dicetak tim Firaun ke gawang Selandia Baru tersebut dicetak oleh Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan Mahmoud Trezeguet.

Dengan hasil ini, timnas Mesir mengumpulkan 4 poin dan memuncaki Grup 7, sementara Selandia Baru tetap di posisi terbawah dengan satu poin.