"Apa Sudah Gila?" - Jurgen Klopp Tegaskan Tak Mungkin Liverpool Beli Erling Haaland

Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, memastikan bahwa sudah pasti tidak mungkin bahwa The Reds siap untuk membeli striker Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Bomber muda asal Norwegia itu merupakan properti panas sepakbola saat ini, dengan masa depan cerah namun harga yang begitu 'wah'.

Setiap saat, bursa transfer selalu mengaitkan Haaland dengan klub-klub raksasa macam Real Madrid, Barcelona, hingga Bayern Munich.

Menurut Klopp, untuk Liverpool sendiri adalah hal gila dan mustahil merekrut Haaland. Harga pemain yang lahir di Inggris tersebut diperkirakan bisa menyentuh Jurgen Klopp has said there is absolutely no chance that Liverpool will try to sign Erling Haaland from Borussia Dortmund €350 juta (sekitar Rp5.7 triliun).

Klopp cuma bisa tertawa dan sedikit jengkel ditanyakan kemungkinan untuk merekrut Haaland, oleh awak media. "Kami tidak akan melakukan hal itu," buka Klopp, dilansir SportBild.

"Nominal yang berada di dalamnya sudah gila! Kami tidak akan melakukan atau mengambil kesempatan soal itu.. Tak mungkin!" tegas dia. "Jujur saha, saya tidak mau bahas apa pun soal ini. Menurut saya tidak lucu," tutup Klopp.

Uang yang harus dikeluarkan untuk bisa mendapatkan Haaland memang bakal bikin tekor klub. Sebagai awalan, Dortmund baru mau membuka negosiasi jika setidaknya ada penawaran dengan nilai minimal €75 juta.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Manchester City dianggap memimpin perlombaan untuk mengontrak pemain berusia 21 tahun itu, tetapi minat dari Real Madrid dapat mengakibatkan perang penawaran, yang membuat harga dari Haaland terus meroket.

Haaland sendiri menginginkan sekitar €25 juta per tahun, setelah pajak - yang setara dengan sekitar €50 juta jika dihitung pajak gross. Memang, jika Haaland menandatangani kontrak lima tahun dengan klub baru, estimasinya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar €250 juta, sudah termasuk dengan gaji.