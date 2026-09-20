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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin
Diterjemahkan oleh

Antonio Rüdiger ikut terlibat! Derby antara Real Madrid dan Atletico sudah memanas saat menuju jeda babak pertama

LaLiga
A. Ruediger
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid

Dalam derby kota antara Real Madrid dan Atletico, kericuhan terjadi tepat setelah peluit babak pertama berbunyi. Di tengah-tengahnya: Antonio Rüdiger. Mantan bintang DFB itu kemudian tampil menonjol secara positif sesaat sebelum laga usai, tetapi ia tetap tidak bisa mencegah kekalahan Real.

Saat berjalan menuju ruang ganti, bek tengah Jerman itu terlibat cekcok dengan Morten Hjulmand dari Atletico pada awal jeda babak pertama. Keduanya tampak saling melontarkan kata-kata dengan marah, tetapi bisa dipisahkan oleh beberapa staf dari kedua tim sebelum situasi benar-benar eskalatif.

Alasan pasti dari perselisihan itu pada awalnya belum diketahui. Namun, sebelumnya, selama 45 menit pertama pertandingan, sudah terjadi adu mulut antara kedua tim serta bangku cadangan pelatih.

Di antaranya, pelatih kiper Atletico Madrid dan asisten pelatih Real Madrid diusir wasit Ortiz Arias dari lapangan. Keduanya juga sempat terlibat cekcok saat jeda babak pertama dalam perjalanan menuju ruang ganti.

Dan di atas lapangan, pertandingan juga berlangsung panas. Para pemain Real Madrid beberapa kali mengeluhkan kepada wasit soal tekel keras Alex Baena dari Atletico terhadap bintang Real, Arda Güler, serta duel antara Kang In Lee dan Federico Valverde. Sementara itu, Cuti Romero diperlihatkan kartu kuning setelah menendang Jude Bellingham usai intervensi VAR.

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Real Madrid kalah dalam derby melawan Atletico Madrid

Setelah jeda, laga berlanjut dengan sama spektakulernya. Kartu merah untuk Dean Huijsen (52') sangat melemahkan Real. Bek itu awalnya mendapat kartu kuning atas pelanggarannya terhadap Giuliano Simeone, tetapi setelah meninjau tayangan video, keputusan tersebut direvisi - dan Huijsen harus meninggalkan lapangan.

Penalti yang didapat kemudian dikonversi oleh mantan pemain Leverkusen, Alejandro Grimaldo (53'), tak lama kemudian Jonathan David mencetak gol (59'). Gol balasan lewat Rüdiger (89') datang terlambat - Real harus mengakui kekalahan tipis 1-2 (0-0) setelah 90 menit.

Bagi pelatih Los Blancos, Jose Mourinho, itu merupakan kekalahan pertamanya dalam derby Madrid, dan secara keseluruhan Los Blancos sudah menelan kekalahan untuk kedua kalinya pada musim ini. Di klasemen, Real turun ke peringkat ketiga. Setelah baru tujuh pertandingan, selisih dengan pemuncak klasemen yang luar biasa, FC Barcelona, sudah mencapai enam poin.

Dalam periode pertamanya sebagai pelatih Real dari 2010 hingga 2013, Mourinho memenangi keenam derby di liga. Kemenangan terakhirnya sejauh ini diraih pada akhir April 2013 - saat itu pun Diego Simeone sudah duduk di bangku pelatih Atletico.

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