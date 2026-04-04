'Anthony Correia hampir mencapai kesepakatan dengan klub Eredivisie'

Anthony Correia adalah kandidat terkuat untuk menggantikan Ron Jans di FC Utrecht, demikian dilaporkan De Telegraaf. Pelatih Telstar ini menyaksikan timnya kalah 0-2 dari FC Groningen pada Sabtu malam, namun setelah pertandingan, pembicaraan lebih banyak berfokus pada masa depannya di Kota Utrecht. Correia sendiri membenarkan bahwa pembicaraan telah berlangsung.

Pelatih berusia 43 tahun ini mengakui bahwa pada fase musim ini ia sedang berdiskusi dengan beberapa klub. “Pada fase kompetisi ini, Anda terkadang minum kopi bersama berbagai klub,” kata sang pelatih kepada ESPN.

“Semua orang di Telstar tahu bahwa saya menganggap Utrecht sebagai klub yang sangat bagus, jadi kami pasti sudah minum kopi bersama,” kata Correia.

Menurut sumber-sumber di sekitar pelatih tersebut, FC Utrecht telah menempatkannya di urutan teratas daftar calon. Klub ini mencari pengganti Ron Jans, yang akan pensiun setelah musim ini, dan melihat Correia sebagai kandidat ideal. Pembicaraan antara kedua belah pihak kini telah mencapai tahap lanjut.

FC Utrecht dan Correia dilaporkan telah mencapai kesepakatan garis besar, menurut De Telegraaf. Hambatan terbesar saat ini ada di pihak Telstar, yang menuntut harga tinggi dalam negosiasi. Karena Correia tidak memiliki klausul dalam kontraknya, klub dapat meminta biaya pelepasan yang besar. Akibatnya, kedua klub masih jauh dari kesepakatan.

Sementara itu, FC Utrecht juga menyimpan opsi lain. Rick Kruys dari FC Volendam dan seorang kandidat asing juga masuk dalam daftar final. Namun, saat ini Correia memiliki keunggulan.

AZ juga disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi Correia, namun minat tersebut tampaknya kurang konkret. Saat ini fokus utama tertuju pada FC Utrecht, yang memandangnya sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Jans. Hal itu menjadikan beberapa pekan ke depan sangat krusial bagi masa depannya.

Correia sendiri tetap tenang di tengah semua perkembangan ini. “Seberapa jauh hal ini akan berlanjut, saya tidak tahu, tapi itu juga tidak relevan saat ini,” katanya. “Untuk saat ini, fokus saya hanya pada Telstar. Saya bekerja di sini dengan senang hati, karena inilah tempat di mana saya benar-benar memiliki pengaruh.”