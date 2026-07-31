Nama Ali Majrashi, pemain Al-Ahli Saudi, menjadi pusat perbincangan para suporter dalam beberapa hari terakhir, setelah ia terus absen dari pemusatan latihan tim di Portugal, tanpa adanya penjelasan resmi dari manajemen klub maupun dari pemain itu sendiri, sebuah hal yang membuka pintu bagi derasnya spekulasi dan rumor.

Kontroversi kian meningkat setelah masa libur para pemain internasional Al-Ahli yang tampil bersama timnas Saudi di Piala Dunia 2026 berakhir, di mana Firas Al-Buraikan, Ziyad Al-Jahani, dan Abdulrahman Al-Sanbi telah bergabung dengan pemusatan latihan tim, sementara Majrashi tetap berada di luar daftar, tanpa pengumuman resmi yang menjelaskan penyebab ketidakhadirannya.

Seiring berlanjutnya kebisuan tersebut, beragam versi cerita menyebar di berbagai platform media sosial. Ada yang mengaitkan ketidakhadiran pemain ini dengan persoalan hukum, sementara yang lain berpendapat bahwa ia menolak mengikuti latihan sebagai langkah awal untuk pindah ke salah satu pesaing, entah itu Al-Hilal atau Al-Nassr, sehingga cerita ini menjelma menjadi bahan subur untuk berbagai penafsiran.

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Namun hingga saat ini, tidak ada satu pun bukti resmi yang membenarkan salah satu dari versi cerita tersebut. Bahkan yang menarik, banyak awak media yang dikenal dekat dengan klub justru memilih diam, dan hanya menyerukan agar privasi pemain dihormati serta tidak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi.

Dari sinilah, krisis sebenarnya tampaknya bukan terletak pada ketidakhadiran Majrashi itu sendiri, melainkan pada absennya informasi. Semakin lama Al-Ahli menunda penjelasan mengenai situasi ini, semakin lebar pula ruang untuk beropini, dan bagi sebagian orang rumor pun berubah menjadi fakta, meski sama sekali tidak berlandaskan pada sumber resmi mana pun.

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Waktu terjadinya ketidakhadiran ini pun menambah sensitivitas situasi, karena datang menjelang dimulainya musim di mana Al-Ahli diharapkan bersaing di seluruh ajang, sehingga setiap ketidakhadiran tanpa alasan jelas dari salah satu elemen inti menjadi sorotan luas, baik dari suporter maupun media.

Pada akhirnya, Ali Majrashi tetaplah pemilik kata terakhir untuk mengakhiri kontroversi ini, entah dengan tampil di pemusatan latihan Al-Ahli atau dengan menjelaskan kebenaran dari apa yang terjadi. Sampai saat itu tiba, cerita ini akan tetap tergantung di antara versi-versi yang saling bertentangan, sementara kebenaran tetap absen, dan seluruh perbincangan yang beredar tetap sekadar rumor yang belum terbukti kebenarannya.