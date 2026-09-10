Meski Al-Nassr meraih kemenangan atas Abha dengan skor 2-1 pada pekan keenam Liga Roshn Saudi, kemenangan itu tidak menutupi masalah nyata yang mulai membayangi tim, khususnya di lini pertahanan, setelah angka-angka mengungkap kemerosotan yang mengkhawatirkan dalam kemampuan "Al-Alami" untuk menjaga gawangnya tetap bersih.

Gawang Al-Nassr kebobolan setidaknya satu gol untuk pertandingan keempat secara beruntun, sebuah indikasi yang mencerminkan adanya kelemahan defensif yang membutuhkan penanganan cepat dari staf pelatih di bawah arahan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, terlebih tim ini semakin sering kesulitan mengakhiri pertandingan tanpa kebobolan.

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Yang lebih mengkhawatirkan, enam gol yang bersarang di gawang Al-Nassr selama empat pertandingan terakhirnya datang dari lawan-lawan yang berbeda, dengan rincian dua gol melawan Al-Ettifaq, dua gol pula melawan Al-Ittihad, satu gol melawan Al-Taawoun, dan satu lagi melawan Abha, yang menegaskan bahwa masalah ini tidak terkait dengan satu pertandingan atau satu lawan tertentu.

Di sisi lain, Al-Nassr sempat memulai musim dengan penampilan defensif yang lebih baik, setelah menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan pertama melawan Al-Fateh dan Al-Riyadh, tetapi soliditas ini perlahan menghilang seiring berjalannya pertandingan, hingga kebobolan menjadi hal yang berulang belakangan ini, bahkan dalam pertandingan-pertandingan yang berhasil dimenangkan tim.

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Tanda tanya tidak berhenti pada para bek saja, karena posisi penjaga gawang sendiri mengalami perubahan sepanjang musim ini, setelah Postecoglou mengandalkan tiga kiper, yaitu pemain asal Brasil Bento Matheus, Nawaf Al-Aqidi, dan Abdulrahman Al-Otaibi, yang hanya tampil melawan Al-Ettifaq setelah Bento menerima kartu merah.

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Banyaknya perubahan di lini belakang dan posisi penjaga gawang bisa jadi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kestabilan pertahanan, tetapi tanggung jawab pada akhirnya berada pada keseluruhan sistem, terutama karena Al-Nassr dituntut untuk lebih solid dalam menghadapi transisi dan serangan, serta tidak selalu bergantung pada kemampuan menyerangnya untuk menutupi setiap kesalahan yang terjadi di lini belakang.

Jika kemerosotan defensif ini terus berlanjut, Al-Nassr bisa menghadapi masalah yang lebih besar pada fase mendatang, terutama ketika laga-laga yang lebih sulit melawan klub-klub besar dimulai, dengan Al-Hilal di barisan terdepan dan pesaing lainnya dalam perburuan gelar, karena kebobolan secara terus-menerus bisa menjadi hal yang sangat mahal dalam pertandingan yang tidak memberi ruang besar untuk kesalahan.