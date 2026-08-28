Real Madrid tidak hanya puas mendatangkan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, dari Leipzig, tetapi juga merampungkan transfer besar yang mengungkap besarnya taruhan klub terhadap bek muda tersebut dalam proyek barunya di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, setelah total biaya kesepakatan, termasuk gaji, mencapai sekitar 230 juta euro.

Menurut yang diungkap surat kabar "Mundo Deportivo", Real Madrid membayar 130 juta euro untuk mendapatkan jasa Diomande, dengan rincian 105 juta euro sebagai nilai tetap dan 25 juta euro lainnya dalam bentuk bonus yang terkait dengan penampilan pemain, sehingga menjadikan pemain Pantai Gading itu sebagai transfer termahal dalam sejarah klub Kerajaan tersebut.

Biaya tidak berhenti pada nilai transfer saja, karena Diomande menandatangani kontrak yang berlaku hingga 7 musim, sampai 30 Juni 2033, dengan gaji sekitar 7 juta euro bersih per musim, yaitu hampir 14 juta euro per tahun sebelum perhitungan pajak.

Dengan demikian, pemain tersebut akan memperoleh sekitar 98 juta euro secara total selama masa kontraknya, di antaranya hampir 49 juta euro digunakan untuk pajak, sehingga nilai keseluruhan operasi ini meningkat menjadi sekitar 230 juta euro.

Angka-angka besar ini mencerminkan besarnya kepercayaan yang diberikan Real Madrid kepada pemain Pantai Gading tersebut, setelah klub menganggapnya sebagai tambahan penting bagi masa depan tim, di tengah proyek yang tengah dibangun Jose Mourinho di dalam Santiago Bernabeu.

Nilai gaji Diomande juga menempatkan sang pemain dalam daftar pemilik gaji tertinggi di Real Madrid, di belakang Kylian Mbappe, sementara Vinicius Junior menempati posisi berikutnya setelah memperpanjang kontraknya baru-baru ini.

Meski nilai transfer ini mengungkap besarnya taruhan, hal itu juga menempatkan Diomande di hadapan ujian besar sejak hari pertamanya; sebab klub tidak hanya membayar 130 juta euro untuk mendatangkannya, tetapi juga berkomitmen pada kontrak jangka panjang dan total biaya yang mendekati seperempat miliar euro, sehingga membuat setiap penampilannya dengan seragam Real Madrid berada di bawah sorotan.