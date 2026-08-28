Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Angka di luar nalar: Diomande membuat Real Madrid harus mengeluarkan dana besar

Transfers
Real Madrid
RB Leipzig
Y. Diomande
LaLiga
Spanyol
Jerman
Côte d’Ivoire

Apakah dia pantas?

Real Madrid tidak hanya puas mendatangkan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, dari Leipzig, tetapi juga merampungkan transfer besar yang mengungkap besarnya taruhan klub terhadap bek muda tersebut dalam proyek barunya di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, setelah total biaya kesepakatan, termasuk gaji, mencapai sekitar 230 juta euro.

Menurut yang diungkap surat kabar "Mundo Deportivo", Real Madrid membayar 130 juta euro untuk mendapatkan jasa Diomande, dengan rincian 105 juta euro sebagai nilai tetap dan 25 juta euro lainnya dalam bentuk bonus yang terkait dengan penampilan pemain, sehingga menjadikan pemain Pantai Gading itu sebagai transfer termahal dalam sejarah klub Kerajaan tersebut.

Biaya tidak berhenti pada nilai transfer saja, karena Diomande menandatangani kontrak yang berlaku hingga 7 musim, sampai 30 Juni 2033, dengan gaji sekitar 7 juta euro bersih per musim, yaitu hampir 14 juta euro per tahun sebelum perhitungan pajak.

Dengan demikian, pemain tersebut akan memperoleh sekitar 98 juta euro secara total selama masa kontraknya, di antaranya hampir 49 juta euro digunakan untuk pajak, sehingga nilai keseluruhan operasi ini meningkat menjadi sekitar 230 juta euro.

Angka-angka besar ini mencerminkan besarnya kepercayaan yang diberikan Real Madrid kepada pemain Pantai Gading tersebut, setelah klub menganggapnya sebagai tambahan penting bagi masa depan tim, di tengah proyek yang tengah dibangun Jose Mourinho di dalam Santiago Bernabeu.

Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Malaga crest
Malaga
MAL

Nilai gaji Diomande juga menempatkan sang pemain dalam daftar pemilik gaji tertinggi di Real Madrid, di belakang Kylian Mbappe, sementara Vinicius Junior menempati posisi berikutnya setelah memperpanjang kontraknya baru-baru ini.

Meski nilai transfer ini mengungkap besarnya taruhan, hal itu juga menempatkan Diomande di hadapan ujian besar sejak hari pertamanya; sebab klub tidak hanya membayar 130 juta euro untuk mendatangkannya, tetapi juga berkomitmen pada kontrak jangka panjang dan total biaya yang mendekati seperempat miliar euro, sehingga membuat setiap penampilannya dengan seragam Real Madrid berada di bawah sorotan.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google