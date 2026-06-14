Angka-angka berbicara... Pertandingan luar biasa antara Maroko dan Brasil

Pertandingan antara Brasil dan Maroko (1-1) di Piala Dunia 2026 mengungguli semua pertandingan sebelumnya di turnamen tersebut dalam hal durasi permainan efektif.

Menurut jaringan statistik "Opta", durasi permainan efektif mencapai 59 menit dan 13 detik, yang menjadi indikasi jelas akan tempo tinggi yang terjadi dalam pertandingan tersebut.

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Angka ini mencerminkan keinginan ofensif kedua tim dan menghindari pemborosan waktu, di mana bola tetap berada di lapangan dalam waktu yang lama, dibandingkan dengan pertandingan lain di turnamen ini, yang berkontribusi pada pertandingan yang terbuka dan penuh ritme cepat.

Ismail El-Sibari sempat membawa keunggulan bagi Atlas Lions, melalui peluang satu lawan satu dengan kiper Alisson Becker, pada menit ke-21, sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan untuk Seleção dengan tendangan indah setelah menerobos ke dalam kotak penalti, pada menit ke-32.

Maroko dan Brasil bermain di Grup C, yang juga menyaksikan kemenangan Skotlandia atas Haiti (1-0), pada Minggu pagi waktu Greenwich.

Brasil bermimpi meraih gelar keenamnya di Piala Dunia, sementara Maroko mencatatkan prestasi terbesarnya di ajang tersebut pada edisi terakhir (Qatar 2022), ketika mereka finis di peringkat keempat untuk pertama kalinya dalam sejarah tim-tim Arab dan Afrika.



