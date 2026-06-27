Angka-angka berbicara... Mbappé adalah pesaing utama Messi di Piala Dunia

Kylian Mbappé terus menampilkan performa gemilangnya di Piala Dunia 2026, di mana ia telah membuktikan diri sebagai salah satu bintang terkemuka turnamen ini hingga saat ini, berkat kontribusinya yang menentukan bersama tim nasional Prancis pada babak penyisihan grup.

Dalam hal ini, situs "Huscore" melaporkan pada hari Sabtu ini bahwa Mbappé memimpin atau berbagi posisi teratas dalam berbagai indikator serangan di turnamen ini hingga saat ini.

Tidak ada pemain yang mengungguli Mbappé dalam hal jumlah kontribusi gol (6), di mana ia mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist. Ia juga memimpin daftar pemain dengan tembakan ke gawang terbanyak dengan total 16 percobaan, serta tembakan yang mengenai tiang dan mistar terbanyak sebanyak 9 kali.

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Jaringan tersebut menambahkan bahwa kapten timnas Prancis juga memimpin daftar pemain dengan sentuhan bola terbanyak di dalam kotak penalti lawan (27), serta meraih dua penghargaan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan, yang merupakan jumlah terbanyak di antara semua pemain Piala Dunia hingga saat ini.

Namun, rekor Mbappé tampaknya sangat terancam, karena bintang Prancis tersebut telah bermain dalam 3 pertandingan di Piala Dunia 2026, sementara bintang Argentina Lionel Messi (pemimpin daftar pencetak gol turnamen dengan 5 gol) baru bermain dalam dua pertandingan hingga saat ini.



