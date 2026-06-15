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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Angka aneh yang mengguncang Piala Dunia berkat bintang Spanyol

Spain vs Cape Verde
Spain
Cape Verde
World Cup
M. Oyarzabal
Spanyol
Tanjung Verde
AS

30 menit menghilang!

Mikel Oyarzabal, penyerang tim nasional Spanyol, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia secara tak terduga saat menghadapi tim nasional Cape Verde, hari Senin ini, di Stadion Mercedes-Benz, dalam pertandingan Grup 8 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Jaringan "Opta" yang spesialis dalam statistik menyebutkan bahwa Oyarzabal menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang menjalani 30 menit pertama pertandingan di Piala Dunia tanpa menyentuh bola sekalipun, sebuah rekor negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya selama periode tersebut.

Grup 8 terdiri dari tim-tim Spanyol, Arab Saudi, Uruguay, dan Cape Verde, menjadikannya salah satu grup paling kompetitif dan menarik di turnamen ini, mengingat kesetaraan level keempat tim tersebut dan ambisi mereka untuk lolos ke babak gugur.

Spanyol berpartisipasi di putaran final Piala Dunia untuk ke-17 kalinya dalam sejarahnya, dengan target mengembalikan kejayaan globalnya dan menebus kegagalan di babak 16 besar pada edisi Qatar 2022.

Selain itu, "La Roja" berupaya menampilkan performa yang kuat di edisi kali ini, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia diselenggarakan secara bersama-sama oleh tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

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