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Ronald Koeman - Netherlands 2026Getty
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Aneh: ‘Dua orang di timnas Belanda saling mengabaikan sepanjang Piala Dunia’

Ronald Koeman sama sekali tidak melakukan kontak dengan Clarence Seedorf selama Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, demikian dikatakan Valentijn Driessen dalam Kick-off, podcast sepak bola milik De Telegraaf.

“Yang menurut saya aneh adalah Seedorf sama sekali tidak melakukan kontak dengan Koeman selama Piala Dunia. Saya tahu itu. Suara-suara seperti itu sudah beredar dan sekarang sudah dikonfirmasi,” ujar Driessen mengawali.

“Bagaimana mungkin, demi Tuhan? Dia (Seedorf, red.) adalah komisaris sepak bola,” lanjut kepala sepak bola itu.

“Dia ada di pertandingan melawan Maroko (1-1, kalah lewat adu penalti) dan setelah pertandingan tentu kalian saling mencari, bukan?” tanya Driessen dengan heran.

“Kalian, kan, bekerja untuk tujuan yang sama? Pada akhirnya sekarang semuanya memang gagal, tetapi mereka benar-benar saling mengabaikan sepenuhnya di sana. Saya benar-benar berpikir: konyol,” lanjut Driessen.

“Ada sangat banyak yang salah dengan komunikasi di KNVB. Baik terhadap semua orang yang mereka dekati maupun terhadap mereka yang sudah mereka kontrak,” tutup jurnalis De Telegraaf itu.

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