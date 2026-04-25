André Onana terancam skorsing bertahun-tahun

André Onana mendapat kecaman keras dari Asosiasi Sepak Bola Kamerun, demikian dilaporkan berbagai media asing. Mantan kiper Ajax tersebut telah melontarkan tuduhan serius, yang memicu kemarahan ketua asosiasi, Samuel Eto’o.

Konflik antara Onana dan Asosiasi Sepak Bola Kamerun telah berlangsung cukup lama. Kiper berpengalaman ini sudah berselisih dengan pelatih nasional saat itu, Rigobert Song, menjelang Piala Dunia 2022, terkait gaya bermain tim.

Meskipun dia sempat didepak saat itu, dia kemudian kembali ke tim nasional, tetapi tahun lalu Onana menyatakan dalam sebuah postingan di media sosial bahwa para pemain tidak menerima bonus yang seharusnya mereka dapatkan dari tim nasional. Hal itu kembali memicu kegelisahan yang cukup besar.

“Mereka tidak memberikan bonus kami,” kata Onana dengan nada marah. “Mereka mengatakan uang ini akan digunakan untuk sepak bola di negara ini, tetapi kami ragu bagaimana uang ini sebenarnya digunakan.”

Pernyataan tersebut kembali memicu kemarahan besar dari ketua Eto’o, yang turut berperan dalam keputusan untuk tidak memasukkan Onana ke dalam skuad untuk Piala Afrika awal tahun ini. Selama periode pertandingan internasional terakhir, Onana juga tidak ikut serta bersama Kamerun.

Berbagai media asing khawatir bahwa pernyataan Onana ini bisa berlanjut. Diario AS melaporkan, berdasarkan sumber dari Kamerun, bahwa kiper tersebut mungkin akan menghadapi skorsing bertahun-tahun. Keputusan tersebut akan diambil pada rapat umum berikutnya Asosiasi Sepak Bola Kamerun.

Dengan demikian, karier internasional Onana akan terbatas pada 53 pertandingan. Saat ini, kiper berusia 30 tahun tersebut bermain untuk Trabzonspor, yang meminjamnya dari Manchester United musim ini. Sebelumnya, Onana pernah membela Inter dan Ajax.