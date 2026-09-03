Pelatih timnas Brasil asal Italia, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa Real Madrid merupakan rumah, keluarga, dan segalanya baginya, seraya menegaskan bahwa ia menghabiskan waktu yang luar biasa dan memiliki kenangan menakjubkan di klub tersebut.

Dalam sebuah kunjungan untuk memantau kondisi para pemain Brasil di klub kerajaan itu, Ancelotti menyatakan pada hari Kamis ini: "Real Madrid adalah rumah, keluarga, dan segalanya. Saya telah menghabiskan waktu yang luar biasa di sini, dan saya memiliki kenangan yang menakjubkan."

Ia melanjutkan: "Saya telah berubah dari seorang pelatih menjadi seorang suporter Real Madrid, dan menjadi salah satu suporter yang paling antusias. Setiap kali Real Madrid bertanding, saya selalu duduk di depan televisi untuk menyaksikannya."

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Ancelotti menambahkan sambil menjelaskan alasan kehadirannya di markas Real: "Saya di sini dengan peran ganda, sebagai pelatih timnas Brasil, dan juga secara pribadi untuk menyampaikan salam, kembali ke tempat di mana saya menghabiskan waktu yang lama, serta bertemu dengan para pemain Brasil yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Ini adalah pagi yang indah."

Dalam konteks yang sama, mantan pelatih Milan dan Bayern Munich itu mengunggah melalui akun resminya di "Instagram" sebuah foto gabungan dirinya bersama para pemain Brasil di Real (Endrick - Vinicius - Militao - Rodrygo), dengan memberi keterangan: "Pagi yang produktif dari kerja bersama para pemain kami di Valdebebas. Pertemuan istimewa sekali lagi dengan keluarga besar Madrid. Terima kasih atas cinta dan dukungan ini."

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