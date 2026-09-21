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AncelottiGetty Images
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Ancelotti panggil pemain baru jelang laga kontra Australia dan India

Australia vs Brazil
Australia
Brazil
Friendlies
C. Ancelotti
Vanderson
Australia
Brasil
Italia

Carlo terus mencoba berbagai opsi

 Setelah Brasil tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di tangan Norwegia, pelatih kepala Carlo Ancelotti melanjutkan proses membangun ulang tim dengan skuad yang mengalami banyak pembaruan.

 Pelatih asal Italia itu, yang berambisi memulai era baru bagi Selecao, memanggil sejumlah wajah baru untuk tampil dalam dua laga internasional mendatang menghadapi Australia dan India.

Situs Foot Mercato menyebutkan: "Kabar terbaru menyatakan bahwa Vanderson bergabung dengan timnas Brasil."

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 Ancelotti memanggil bek kiri Monaco tersebut untuk menggantikan Wesley (Roma), yang cedera dan tidak tersedia untuk dua laga persahabatan itu.

 Ini menjadi kesempatan lain bagi pemain Monaco tersebut untuk membuktikan kelayakannya di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia itu, yang terus mencoba berbagai opsi untuk membangun tim Brasil barunya.



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