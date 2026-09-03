Pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, yang menangani timnas Brasil, tampak hadir di Valdebebas, hari Kamis ini, di saat Real Madrid tengah bersiap menghadapi laga melawan Real Betis, yang dijadwalkan berlangsung besok, Jumat, dalam ajang La Liga.

Menurut surat kabar "Marca", pelatih asal Italia itu menyambut para pemain tim sebelum latihan dimulai, dan memberikan sapaan khusus kepada Endrick, Rodrygo, dan Militao, yang ia amati dari dekat selama latihan mereka, di mana mereka berlatih secara terpisah dari kelompok untuk menyelesaikan masa pemulihan mereka.

Ini bukan sekadar kunjungan sepintas. Ketiga pemain tersebut merupakan pilar utama di timnas Brasil, yang dilatih langsung oleh Ancelotti, sehingga sang pelatih ingin secara pribadi memastikan kondisi kesehatan mereka beberapa pekan sebelum jeda internasional mendatang.

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Pada Piala Dunia terakhir, di mana Brasil tersingkir di babak 16 besar oleh Norwegia, pelatih asal Italia itu tak punya pilihan selain mengandalkan Endrick, karena Rodrygo dan Militao mengalami cedera jangka panjang yang dampaknya masih terasa.

Mourinho pun tak lupa menyambut Ancelotti, dan menemaninya di lapangan latihan untuk menyapa para pemain.

Hubungan antara Ancelotti dan Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho melampaui sekadar hubungan institusional. Dua pekan lalu, pelatih asal Portugal itu sendiri menyinggung rekannya asal Italia tersebut ketika ditanya soal Endrick dalam sebuah konferensi pers, mengisyaratkan hubungan luar biasa yang menjalin keduanya.

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Mourinho menegaskan persahabatan yang kini memudahkan komunikasi mulus antara klub dan timnas Brasil.







