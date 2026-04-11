Ancelotti mengejutkan Neymar dua bulan menjelang Piala Dunia

Hanya dua bulan menjelang dimulainya Piala Dunia Sepak Bola, Pelatih Tim Nasional Brasil Carlo Ancelotti kembali memicu perdebatan mengenai masa depan Neymar Jr. bersama "Seleção", dengan menegaskan dalam wawancara dengan majalah "France Football" bahwa kembalinya bintang veteran tersebut ke skuad tim nasional "mungkin terjadi", asalkan ia telah mencapai kondisi fisik dan teknis yang prima sebelum turnamen.

Neymar, yang tidak mengenakan seragam Brasil sejak Oktober 2023 saat mengalami cedera serius di lututnya dalam pertandingan melawan Uruguay, telah menjalani proses pemulihan yang panjang sejak saat itu.

Setelah kembali ke skuad Santos pada awal 2025, pemain berusia 34 tahun ini berupaya memulihkan performanya dengan harapan dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung antara 11 Juni dan 19 Juli mendatang.

Meskipun absen cukup lama, Neymar mendapat dukungan jelas dari beberapa pemimpin tim nasional, terutama Casemiro, yang berpendapat bahwa pencetak gol terbanyak Brasil sepanjang masa (79 gol) masih mampu memberikan kontribusi yang dibutuhkan, berkat pengalaman dan kualitas teknisnya, meskipun performanya menurun di beberapa periode.

Ancelotti, yang menangani isu sensitif ini dengan hati-hati, mengatakan dalam pernyataannya: "Neymar adalah talenta luar biasa, dan wajar jika orang-orang percaya dia mampu membantu kami memenangkan Piala Dunia. Dia dievaluasi oleh Federasi Sepak Bola Brasil dan oleh saya secara pribadi, dan dia masih memiliki dua bulan untuk membuktikan kesiapannya sepenuhnya."

Pelatih asal Italia itu menambahkan: "Saya hanya akan memanggil pemain yang siap secara fisik. Neymar pulih dengan baik setelah cedera lututnya, dan dia sudah mulai mencetak gol lagi. Dia harus terus bekerja dengan ritme yang sama, karena dia sedang menuju arah yang benar."

Meskipun absen dalam dua pertandingan persahabatan terakhir melawan Prancis (2-1) dan Portugal (3-1), indikasi dari kamp Selesao menunjukkan bahwa pintu masih terbuka untuk kembalinya dia, jika dia membuktikan kemampuannya bersaing di level tertinggi.

Di sisi lain, laporan media Amerika Serikat mengungkap kemungkinan Neymar hengkang dari Santos dalam beberapa bulan mendatang, dengan adanya pembicaraan awal antara perwakilannya dan klub Cincinnati FC sebagai langkah awal menuju kemungkinan kepindahannya ke Major League Soccer (MLS) pada tahun 2027, sebuah langkah yang mungkin menjadi bab terakhir dalam karier profesionalnya.