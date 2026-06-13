Ancelotti menentukan peran Vinícius saat melawan Maroko

Carlo Ancelotti, pelatih tim nasional Brasil, telah menyusun rencana khusus untuk Vinícius Júnior dalam persiapan menghadapi pertandingan melawan Maroko, Sabtu malam waktu Pantai Timur AS, dalam ajang Piala Dunia 2026.

Surat kabar Brasil "Globo" melaporkan bahwa Ancelotti telah menentukan peran bintang Real Madrid tersebut, di mana ia akan menempati posisi sayap kiri saat menyerang, sementara akan bertindak sebagai ujung tombak saat timnas Brasil kembali ke pertahanan.

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Surat kabar tersebut menambahkan bahwa rencana ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada Vinícius saat Brasil menguasai bola, dengan fokus pada perannya sebagai elemen kunci dalam serangan balik.

Dalam konteks terkait, "Globo" mengatakan bahwa penyerang Real Madrid, Endrick, diperkirakan akan menjadi cadangan dalam pertandingan melawan Maroko, di mana Matheus Cunha, bintang Manchester United, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi ujung tombak.

Brasil bermain di Grup C, bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia, sambil bermimpi meraih gelar keenamnya di Piala Dunia.

Di sisi lain, Maroko mencatatkan prestasi terbesarnya di Piala Dunia pada edisi terakhir (Qatar 2022), ketika mereka finis di peringkat keempat untuk pertama kalinya dalam sejarah tim-tim Arab dan Afrika.