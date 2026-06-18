Ancelotti Memastikan Keikutsertaan Neymar dalam Laga Melawan Haiti

Carlo Ancelotti, pelatih tim nasional Brasil, telah memutuskan bahwa Neymar akan diturunkan dalam laga Samba melawan Haiti pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia, Sabtu dini hari mendatang.

Timnas Brasil berharap bisa meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang 1-1 pada putaran pertama babak penyisihan grup.

Jaringan televisi Brasil “Ge Globo” melaporkan bahwa Neymar tidak akan ikut serta dalam rombongan tim Samba ke kota Philadelphia untuk menghadapi Haiti.

Neymar akan melanjutkan program rehabilitasinya di New Jersey dan tidak akan ikut serta dalam pertandingan kedua Brasil di Grup C Piala Dunia.

Neymar akan fokus pada tahap akhir proses pemulihannya, di mana saat ini ia berlatih dalam dua sesi.

Komite Teknis timnas Brasil berpendapat bahwa kehati-hatian sangat diperlukan, dan tidak ingin mempercepat kembalinya Neymar agar proses pemulihannya tidak terganggu; oleh karena itu, keikutsertaannya dalam pertandingan melawan Skotlandia juga masih diragukan.