Wasit Ortiz Arias, yang memimpin derbi Madrid antara Atletico dan tamunya Real Madrid, terancam sanksi pembekuan dan penonaktifan dari memimpin pertandingan.

Situs "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus kontroversial perwasitan menyebutkan bahwa Ortiz Arias menyuguhkan salah satu penampilan wasit yang tak terlupakan di Stadion Metropolitano.

Situs itu melanjutkan, "4 kesalahan besar dan dua intervensi teknologi VAR, dengan dua kasus lain yang belum ditangani".

Menurut informasi yang diperoleh "Berkas Teknologi VAR", sanksi tersebut sudah benar-benar diajukan ke meja pembahasan, yaitu pembekuan wasit selama tidak kurang dari dua giornata.

Kesalahan pertama terjadi pada insiden injakan Cristian Romero, pemain Atletico Madrid, terhadap Jude Bellingham.

Archivo VAR menyoroti, "Ortiz Arias, dalam kasus kekeliruan identitas pemain yang tidak setiap hari kita saksikan, mengeluarkan kartu kuning untuk Bellingham, padahal pelaku pelanggaran adalah bek asal Argentina itu".

Teknologi VAR pun turun tangan, lalu wasit menuju layar peninjauan, dan di sinilah muncul poin yang bisa diperdebatkan: ia mengoreksi kartu tersebut dan mengeluarkan kartu kuning untuk Romero. Kita perlu menunggu apa yang akan dikatakan Komite Teknis Wasit soal cara teknologi VAR menangani persoalan kekeliruan identitas pemain.

Adapun kesalahan kedua lebih fatal, dan ini tidak menyisakan ruang untuk perdebatan atau penafsiran, yaitu tekel Kang In Lee terhadap Fede Valverde, saat pemain itu masuk dengan ujung sepatunya ke pergelangan kaki pemain Real Madrid tersebut, sebuah insiden yang jelas menuntut kartu merah langsung.

Ortiz Arias hanya berjarak beberapa meter dari insiden tersebut, tetapi ia tidak mengeluarkan kartu apa pun, bahkan tidak kartu kuning, dan di sinilah tingkat keseriusan masalah berlipat ganda, karena teknologi VAR juga tidak turun tangan.

Tidak ada satu pun alasan yang bertahan menghadapi insiden ini: entah dengan mengatakan bahwa Real Madrid melanjutkan permainan dengan cepat, hal itu tidak mengubah apa pun; sebab wasit wajib menghentikan permainan, apalagi Valverde sedang memprotes insiden itu tepat di depannya. Itu adalah kasus kartu merah yang tidak diberikan dalam dua tahap: pertama oleh wasit, lalu oleh teknologi VAR.

Sementara kesalahan ketiga setidaknya berakhir dengan gambaran yang benar, meski koreksinya datang terlambat. Yaitu penalti yang diberikan untuk pelanggaran Dean Huijsen terhadap Giuliano Simeone.

Begitu penalti diberikan dalam kasus ini, kartu merah menjadi konsekuensi yang menyertainya, karena tidak ada kemungkinan untuk mengatakan adanya perebutan bola.

Ortiz Arias hanya mengeluarkan kartu kuning, dan ia membutuhkan intervensi teknologi VAR serta pengirimannya ke layar peninjauan hingga akhirnya mengusir sang jantung pertahanan itu.

Ada pula kesalahan keempat yang muncul pagi ini, setelah dipublikasikannya sebuah tangkapan dari tribun, yaitu penalti untuk Real Madrid akibat handball dari Pubill setelah tendangan dari Kylian Mbappe, sebuah momen yang tidak diputar ulang sama sekali selama pertandingan.

Archivo VAR menegaskan, "Mari kita jujur dalam poin ini, demi keadilan: hal ini disayangkan bagi Ortiz Arias, sebab meskipun ia bukan wasit internasional, ia memiliki perjalanan karier yang cukup terhormat, dan ini adalah peluang besarnya, tetapi masalahnya ia menyia-nyiakannya karena keputusan-keputusannya sendiri".

Situs itu menekankan, "Ia bisa saja mengakhiri sejak awal permainan berbahaya yang diterapkan Atletico sejak menit pertama, tetapi ia berulang kali memilih untuk tidak melakukannya. Pertandingan ada dalam genggamannya dan ia punya ruang untuk membacanya, tetapi ia membacanya secara keliru dengan sengaja. Ia telah mendapatkan peluangnya, tetapi ia tidak memanfaatkannya, dan sulit baginya untuk mendapatkan peluang serupa sekali lagi".

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