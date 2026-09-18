Al Ahli Saudi mungkin akan menemukan dirinya menghadapi ujian yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuannya memaksakan gaya main yang biasa dipakainya, melainkan juga sejauh mana kemampuannya menghadapi lawan yang bisa menghukumnya jika ruang yang dicarinya justru diberikan kepada lawan tersebut. Pertandingan melawan Sundowns tidak tampak sebagai tipe laga yang memperbolehkan tim Saudi itu bermain dengan cara yang sama seperti biasanya tanpa melakukan sejumlah perhitungan tambahan.

Al Ahli dalam banyak fase pertandingannya mengandalkan pressing dan upaya mempersempit ruang bagi lawan, sembari maju setelah merebut bola dan segera mencari jalan menuju gawang. Namun cara ini membawa risiko yang jelas ketika pihak lawan mampu memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan, sesuatu yang membuat Marino Pusic berada di hadapan persamaan taktis yang sulit menjelang pertandingan yang dinanti.

Pressing Al Ahli bisa berbalik menjadi senjata melawan dirinya sendiri

Pressing tinggi memberi Al Ahli peluang untuk merebut kembali bola di area lanjutan dan memaksa lawan melakukan kesalahan, sekaligus membantu tim menjaga permainan agar jauh dari gawangnya. Namun masalah mulai muncul ketika pressing tidak cukup terorganisir atau lini pertama dilewati dengan mudah, karena ruang yang ditinggalkan di belakang para pemain tengah dan pertahanan menjadi sasaran langsung bagi lawan.

Dan di sinilah letak bahaya menghadapi Sundowns, yang mampu mengatasi pressing melalui pergerakan cepat dan umpan di ruang kosong, lalu berpindah dari fase bertahan ke menyerang dalam waktu singkat. Jika Al Ahli maju dengan jumlah pemain yang besar tanpa penjagaan yang memadai di belakang bola, pertahanannya bisa saja menemukan dirinya menghadapi situasi terbuka yang sulit diatasi.

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Karena itu Al Ahli tidak akan dituntut untuk meninggalkan pressing, melainkan mungkin perlu memilih waktunya dengan lebih cermat, sehingga pressing tidak berubah dari sarana merebut kembali bola menjadi penyebab yang memberi Sundowns peluang terbaik untuk mencapai gawang Edouard Mendy.

Pusic di hadapan kemungkinan perubahan formasi

Pusic mengandalkan lebih dari satu formasi selama periode terakhir, di antaranya 4-3-3 dan 4-2-3-1, sesuatu yang memberinya fleksibilitas dalam menghadapi kondisi pertandingan. Namun laga melawan Sundowns bisa mendorong sang pelatih untuk melakukan penyesuaian pada formasi yang biasa dipakai, terutama jika ia ingin menjaga keseimbangan antara pressing menyerang dan pengamanan ruang di belakang pertahanan.

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Peralihan antara kedua formasi selama pertandingan bisa menjadi salah satu solusi yang ditempuh sang pelatih, sehingga Al Ahli tidak menjadi tawanan satu bentuk taktik sepanjang sembilan puluh menit. Keberadaan tiga pemain di lini tengah, misalnya, bisa memberi tim kemampuan lebih besar untuk menutup ruang menghadapi transisi Sundowns, sementara formasi 4-2-3-1 memungkinkan adanya keseimbangan berbeda saat membangun serangan dan melakukan pressing.

Dan yang terpenting, perubahan itu tidak akan berkaitan dengan angka-angka yang ada di atas kertas, melainkan lebih berkaitan dengan posisi para pemain saat kehilangan bola, karena masalah utama yang dikhawatirkan Al Ahli bukan hanya cara membangun serangan, melainkan apa yang akan terjadi pada detik-detik pertama setelah kehilangan bola.

Ruang di belakang pertahanan: kata kuncinya

Jika Al Ahli maju menyerang secara berlebihan, maka ruang di belakang para bek akan menjadi salah satu titik terpenting yang bisa dicoba dimanfaatkan oleh Sundowns. Karena itu, posisi lini pertahanan dan para pemain tengah akan menjadi krusial, terutama pada momen-momen ketika kedua bek sayap maju atau para pemain lini depan bergerak ke area lanjutan.

Diperkirakan Sundowns akan berupaya menarik Al Ahli ke depan sebelum menyerang ruang di belakangnya, sebuah cara yang membuat tim Saudi itu berada di antara dua pilihan; entah melanjutkan pressing dengan menanggung risiko, atau mundur selangkah untuk menjaga keseimbangan dan mencegah lawan menguasai ruang yang dibutuhkannya untuk menjalankan transisi.

Dan di sinilah tampak pentingnya organisasi setelah kehilangan bola, sebab Al Ahli harus memiliki jumlah pemain yang cukup di belakang bola pada saat menyerang, disertai kecepatan dalam bertransisi balik dan menutup jalur umpan yang bisa digunakan Sundowns untuk melaju ke sepertiga akhir serangan.

Al Ahli antara identitas dan tuntutan pertandingan

Pertandingan ini bisa memaksa Pusic untuk mengubah sejumlah detail yang biasa dijalankan Al Ahli, bukan karena gaya main tim tidak layak, melainkan karena setiap laga besar membutuhkan pembacaan yang berbeda terhadap karakter lawan. Menjaga identitas menyerang tidak selalu berarti bermain dengan intensitas yang sama sepanjang pertandingan atau melakukan pressing di setiap momen.

Al Ahli memiliki kualitas yang memungkinkannya untuk melakukan pressing dan memaksakan tempo permainannya, tetapi pada saat yang sama ia perlu menyadari bahwa Sundowns tidak akan memberinya ruang secara gratis, dan bisa mengubah setiap dorongan maju yang tidak diperhitungkan menjadi serangan berbahaya ke arah sebaliknya. Karena itu, keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian akan menjadi salah satu kunci terpenting pertandingan.

Dan di antara 4-3-3 dan 4-2-3-1 serta kemungkinan melakukan penyesuaian lain selama laga, Pusic memiliki lebih dari satu pilihan taktis, tetapi ujian sesungguhnya akan terletak pada pemilihan momen yang tepat untuk mengubah formasi atau menurunkan intensitas pressing. Jika Al Ahli berhasil melindungi ruang di belakang pertahanannya, gaya menyerangnya bisa berubah menjadi titik kekuatan, tetapi jika ia membiarkan ruang tersebut terbuka, ia bisa menemukan dirinya berhadapan dengan senjata paling berbahaya milik Sundowns.