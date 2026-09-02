Jurnalis Spanyol, Dani Senabre, melancarkan kritik keras terhadap Raul Asencio, bintang Real Madrid, sembari menuntut manajemen Los Blancos untuk segera memecat pemain tersebut.

Asencio dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap keselamatan lalu lintas karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Ia dikenai denda finansial, di samping pencabutan surat izin mengemudinya selama 8 bulan.

Surat kabar Sport memuat komentar Senabre saat ia tampil dalam program Rubénmartinweb, di mana ia menunjukkan kemarahannya yang begitu besar terhadap tindakan Asencio.

Senabre berkata, "Kalau hal itu ada di tangan saya, pemain ini tidak akan mengenakan jersey Real Madrid lagi. Ini sesuatu yang sudah sangat jelas."

Jurnalis Spanyol itu menambahkan bahwa apa yang terjadi cukup berbahaya untuk menyebabkan kecelakaan yang tragis, dan karena alasan inilah harus diambil tindakan yang sepadan dengan tingkat keseriusan peristiwa tersebut.

Ia menegaskan, "Ia tidak akan pernah bermain lagi di tim saya. Saya akan menyingkirkannya dari tim. Saya menganggap serius hal-hal seperti ini. Orang yang melampaui kadar alkohol yang diizinkan hingga empat kali lipat, ya, ia mengemudi dengan cara yang sembrono."

Ia menyoroti, "Mengemudi dengan cara seperti ini membuatnya, dalam kondisi tertentu, menjadi sebuah mesin pembunuh, tetapi untungnya ia tidak berpapasan dengan seorang pun di jalannya. Kalau saya berada di posisi Florentino Perez, ia tidak akan bermain lagi."

Ia menjelaskan, "Hal ini juga mudah, karena ia bukan bintang timmu seperti halnya Mbappe, meski semua orang harus diperlakukan secara setara, dan situasinya akan berbeda, tetapi Asencio punya catatan buruk sebelumnya."

Ia menutup, "Asencio merusak citra Real Madrid. Ada perusahaan-perusahaan yang memecat pegawainya hanya karena satu cuitan, atau karena cara mereka berpakaian."

Real Madrid sebelumnya telah membuka berkas disipliner terhadap Raul Asencio karena apa yang terjadi, sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan internal klub kerajaan tersebut.

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