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Diterjemahkan oleh

Analis Spanyol Mengejutkan Mourinho: Real Madrid Tidak Bermain Sepak Bola

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
J. Mourinho
Spanyol

Real Madrid kembali ke jalur kemenangan di Liga Spanyol, usai menang atas Rayo Vallecano dengan skor 4-1 di Stadion Santiago Bernabeu. 

Tim asuhan pelatih Jose Mourinho tampil dominan di sepanjang banyak periode pertandingan, sekaligus memanfaatkan kesalahan-kesalahan dini, sehingga membuat hasil laga nyaris terkunci setelah mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 3-0.

Namun, tampaknya jeda istirahat antara dua babak sama sekali tidak berguna bagi Los Blancos. Mereka memulai babak kedua dengan buruk, dan Rayo Vallecano memanfaatkan hal itu untuk memperkecil ketertinggalan. Bahkan, tim Madrid kehilangan penguasaan bola ke tangan lawan selama beberapa menit. Meski meraih kemenangan, hal ini tidak mendapat pujian dari sebagian analis.

Kendati pertandingan berakhir dengan kemenangan Real Madrid 4-1, dengan penguasaan bola tim sebesar 56%, Rayo Vallecano berhasil menimbulkan kekhawatiran.

Di radio Cadena COPE, komentator Poli Rincon menegaskan poin ini, bahkan tampak marah karenanya.

LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
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Espanyol
ESP
LaLiga
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Real Madrid
RMA

Surat kabar Sport memuat pernyataan Rincon, yang berkata, "Mourinho melihat timnya runtuh pada menit ke-64, dan Rayo Vallecano, seperti yang dilakukan Inter Milan sebelumnya, menjadi pihak yang menguasai permainan."

Ia menambahkan, "Real Madrid tidak bermain sepak bola, dan Mourinho tidak ingin bermain sepak bola."

Poli Rincon menegaskan, "Mourinho tidak ingin menguasai bola. Hal ini tidak saya sukai. Kita akan memenangkan pertandingan dan kita akan menjadi pendukung hasil, tetapi apa yang saya lihat tidak saya sukai."

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