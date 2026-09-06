Jurnalis Spanyol, Tomas Guasch, menyindir kualitas wasit di LaLiga musim ini, setelah Real Madrid kalah dari Real Betis dengan skor 1-0 tanpa balas.

Jaringan Defensa Central memublikasikan pernyataan Guasch, yang ia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan kreator konten Ricardo Ramos Nera, di YouTube, di mana ia berkata, "Pada setiap gol Real Madrid, yang tidak datang dari tembakan berjarak 40 meter, mereka memutar ulang cuplikan di VAR dan mencari alasan untuk membatalkannya. Pasti ada seseorang yang tugas satu-satunya adalah mengawasi gol-gol Los Blancos."

Ia menambahkan, "Mereka memutar ulang cuplikan.. mereka mengulanginya dua atau tiga kali sampai mereka menemukan bahwa pemain itu berada dalam posisi offside. Saya katakan padamu bahwa mereka tidak akan membatalkan gol ini seandainya itu untuk tim lain.. hal itu terus berlanjut seperti ini, cuplikan demi cuplikan, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah umpan yang di dalamnya pemain berada dalam posisi lebih maju."

Guasch termasuk di antara sedikit jurnalis yang masih terus mengkritik kasus Negreira.

Guasch menyinggung insiden offside milik Carlos Espi menghadapi Real Betis, yang terjadi pada menit ke-87 setelah sebuah tembakan udara yang luar biasa.

Espi menerima umpan dari Vinicius di sisi kanan, dan gol itu disahkan dengan persetujuan Hernandez Hernandez, wasit lapangan, sementara Iglesias Villanueva bertanggung jawab atas teknologi VAR, tetapi teknologi wasit video itulah yang membatalkan gol Espi beberapa menit kemudian.

Guasch menambahkan, "Sekarang kamu punya seseorang di atas, dan saya tidak tahu berapa banyak asisten di sampingnya, serta tiga atau empat layar di depannya.. tidak mungkin ada kesalahan. Tidak, mereka berkata 'ia telah menafsirkan'... berhentilah menafsirkan, dan berhentilah memutarbalikkan bahasa dengan cara seperti ini, serta berbicara tentang zona abu-abu, tingkat benturan, dan kekuatan berlebih... semua ini adalah pemutarbalikan realitas."

Jurnalis yang bekerja sama dengan radio Cadena Cope, dan penulis kolom di surat kabar El Debate ini menegaskan, "Mereka bertindak dengan niat buruk, dan saya benar-benar yakin akan hal itu."

Ia melanjutkan, "Di depanmu ada lawan olahragamu, lalu kamu punya musuh terbesar, yaitu orang-orang ini, terutama para petugas VAR, bukan begitu? Ketika saya menyebut mereka pasukan komando VAR, itulah kenyataannya."

Dan tentu saja, Guasch juga tidak diam soal penalti yang gagal dieksekusi oleh Kylian Mbappe, setelah Marc Bartra masuk ke area penalti sebelum penyerang Prancis itu mengeksekusi tendangan tersebut.

Jurnalis itu berkata sambil mengkritik keras kualitas kepemimpinan wasit, "Mereka tidak mengulang penalti itu karena mereka tidak menginginkannya."

Ia menambahkan, "Orang yang berada di atas sudah tahu betul apa yang harus ia lakukan, dan mereka telah menciptakan sebuah aturan... mereka telah melanggar aturan internasional, dan di atas itu, hal tersebut bertentangan dengan akal sehat."

Kemudian ia menyinggung detail permainan seraya berkata, "Bartra... apakah ia memengaruhi permainan? Ya, karena dialah pemain yang datang untuk mencegah atau menghalangi tembakan Mbappe, maka dari itu... dengarkan saya baik-baik... kalian mengatakan sebulan yang lalu bahwa itu adalah penalti dan harus diulang, lalu mengapa kalian ikut campur dalam kasus ini?"

Guasch menutup pembicaraannya dengan penegasan tegas mengenai pihak yang memegang kekuasaan sesungguhnya dalam pertandingan-pertandingan LaLiga, seraya berkata, "Jadi siapa yang memegang keputusan dalam kepemimpinan wasit? Orang yang berada di teknologi video, dan selesai. Tidak ada yang lebih dari itu."

Guasch sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi surat kabar AS, dan juga bekerja sebagai penulis kolom di surat kabar Marca.