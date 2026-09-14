Analis Madrid: Yamal empat tingkat di bawah Mbappe

Tersisa waktu tak lebih dari sekitar sebulan lagi untuk mengetahui peraih Ballon d'Or yang baru, sementara persaingan untuk merebut penghargaan itu kian mengerucut antara Lamine Yamal dan Kylian Mbappe.

Acara tersebut dijadwalkan digelar pada 26 Oktober mendatang di London, dan pada tahap ini, kedua pemain itu tampil sebagai dua kandidat terkuat untuk memenangi penghargaan tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan jaringan «Movistar+», pemain Barcelona itu menegaskan bahwa dirinya memiliki alasan-alasan yang membuatnya layak memenangi penghargaan itu, berkat musimnya bersama tim Catalan dan tim nasional Spanyol, dan ia berkata, "Dua pemain terbaik di dunia adalah Mbappe dan saya, tetapi saya rasa tahun ini saya layak meraih Ballon d'Or."

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa analis asal Madrid, Edu Aguirre, menyampaikan pendapatnya dalam program El Chiringuito, terkait perbandingan antara kedua pemain tersebut.

Aguirre berkata, "Yamal semakin membuat saya kagum. Ia pemain Barcelona dan saya mendukung Real Madrid, tetapi ia anak muda yang saya kagumi, dan setiap hari saya semakin mengaguminya. Ia anak muda yang berbeda."

Selain itu, Aguirre mengakui bahwa Yamal memang sudah masuk dalam jajaran pemain terbaik dunia, tetapi ia menempatkan selisih yang besar ketika perbandingan itu sampai pada pemain asal Prancis tersebut, dengan berkata, "Sudah jelas ia termasuk pemain terbaik di dunia, tetapi ia empat tingkat di bawah Mbappe."

Jurnalis itu menegaskan bahwa penyerang Real Madrid tersebut masih jelas lebih unggul dibanding pemain-pemain lain, ketika hal itu menyangkut level individu semata.

Ia berpendapat ada perbandingan-perbandingan lain yang bisa lebih berimbang ketika membicarakan pemain Barcelona itu, tetapi keadaannya berbeda ketika perbandingannya dengan Mbappe.

Edu Aguirre pun mengajukan dua nama, yang menurutnya perdebatan mengenai keduanya bisa masuk akal, dan ia berkata, "Di sini bisa ada perdebatan tentang siapa yang lebih baik tahun ini di level individu, Raphinha atau Lamine. Ini perdebatan yang terbuka. Atau apakah Olise lebih baik daripada Lamine, tetapi jika Anda berbicara soal level individu, maka Mbappe mengungguli pemain-pemain lain dengan selisih tiga atau empat tingkat."

Tampaknya analis program itu sama sekali tidak ragu dengan sikapnya, karena ia berkata, "Lamine sangat saya kagumi, bahkan sangat sangat saya kagumi, tetapi Mbappe adalah pemain terbaik di dunia. Ia unggul dengan selisih yang besar."

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