Tim nasional Spanyol berhasil memastikan tiket ke final Piala Dunia setelah mengalahkan Prancis, runner-up edisi sebelumnya, dengan skor 2-0.

Dua gol untuk La Roja dicetak oleh Mikel Oyarzabal melalui tendangan penalti dan Pedro Porro.

Penalti yang diperoleh tim Spanyol tersebut berkat Lamine Yamal, yang lebih dulu mencapai bola daripada Lucas Dini, sehingga memaksa Dini melakukan pelanggaran konyol dengan menendang kakinya di dalam kotak penalti.

Dalam program “Chiringuito Inside” yang dipandu oleh Josep Pedrerol, adegan antara Yamal dan Dini dianalisis, dan salah satu peserta diskusi adalah Edo Agiri.

"Surat Kabar Sport" memuat pernyataan Agiri dalam program tersebut, di mana ia mengatakan, "Gol itu harus dikreditkan kepada Yamal."

Agiri tidak ragu menegaskan bahwa “Lamine-lah yang menciptakan momen ini sendiri. Itu bukan gerakan menggiring bola darinya, melainkan bola berada di bawah kendali Dini, dan dalam sekejap, Yamal memutuskan untuk mendahului lawannya merebut bola daripada menunggu kontak yang membuatnya terjatuh di dalam kotak penalti. Apa yang dilakukannya sungguh luar biasa.”

Pada saat itu, Fran Jarido berkomentar, “Ini adalah tendangan penalti yang mirip dengan yang kita lihat dalam pertandingan sepak bola di lingkungan kumuh,” sambil menyoroti bahwa bintang Barcelona tersebut menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dalam menghadapi situasi tersebut.

Salah satu hal yang paling menarik perhatian adalah Lucas Dini lolos dari situasi tersebut tanpa mendapat kartu kuning meskipun ia yang menyebabkan penalti, namun mantan wasit Rafa Guerrero menjelaskan bahwa hal itu “sepenuhnya sesuai dengan peraturan permainan.”

Dalam konteks ini, ia menegaskan bahwa tidak dikeluarkannya kartu kuning merupakan keputusan yang tepat, dengan mengatakan, “Itu hanyalah tendangan penalti.”