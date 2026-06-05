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MAINZ, GERMANY - MAY 31: Starting lineup of Germany with Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Oliver Baumann, Lennart Karl, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Deniz Undav and Florian Wirtz during the international friendly match between Germany and Finland at MEWA Arena on May 31, 2026 in Mainz, Germany. (Photo by Helge Prang - GES Sportfoto/Getty Images)Getty Images
Jeroen van Poppel

Diterjemahkan oleh

Anak ajaib dirawat di rumah sakit: partisipasinya di Piala Dunia sangat diragukan

USA vs Germany
Germany
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Tim nasional Jerman harus menghadapi pukulan telak menjelang Piala Dunia. Pelatih kepala Julian Nagelsmann mengumumkan pada hari Jumat bahwa Lennart Karl mengalami cedera saat latihan. Penyerang Bayern München berusia 18 tahun itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.

“Situasinya tidak terlihat baik,” kata Nagelsmann. “Dia telah dibawa ke rumah sakit dan akan menjalani pemindaian. Kita harus menunggu hasil diagnosis dan melihat apakah dia bisa bermain di Piala Dunia atau apakah kita harus memanggil pemain pengganti.”

Menurut Florian Plettenberg dari Sky Sport, kemungkinan Karl mundur dari Piala Dunia saat ini tidak dapat dikesampingkan. Dalam beberapa jam ke depan, diharapkan akan ada kejelasan lebih lanjut mengenai tingkat keparahan cedera yang dialami talenta Bayern München tersebut.

Absennya Karl akan menjadi pukulan telak bagi Jerman. Penyerang ini tampil mengesankan selama persiapan dan berkembang menjadi kandidat serius untuk posisi starter di tim Nagelsmann.

Untuk posisi di belakang penyerang, Karl tampaknya memiliki peluang yang baik. Pemain bintang Florian Wirtz dan Jamal Musiala hampir pasti akan mengisi dua dari tiga posisi penyerang, sementara persaingan untuk posisi ketiga masih terbuka.

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Nagelsmann sebelumnya memuji penyerang serba bisa ini, yang menurutnya dapat ditempatkan di berbagai posisi. Pekan lalu, Karl memulai pertandingan sebagai sayap kanan dalam laga persahabatan melawan Finlandia (kemenangan 4-0); setelah 73 menit k

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