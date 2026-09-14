Pelatih kepala tim utama sepak bola Al Ahly, Houcine Ammouta asal Maroko, mengumumkan daftar skuadnya untuk menghadapi Abu Qir Fertilizers, yang dijadwalkan berlangsung besok, Selasa, dalam ajang Liga Utama Mesir.

Daftar Al Ahly menyimpan kejutan dengan hadirnya bek Maroko, Achraf Dari, untuk pertama kalinya pada musim ini, setelah Ammouta memutuskan memasukkannya ke dalam daftar tim jelang pertandingan, sebuah langkah yang membuka peluang bagi keikutsertaannya bersama benteng merah pada periode mendatang.

Daftar tersebut juga diramaikan oleh masuknya bek kiri Tawfik Mohamed, yang baru saja bergabung ke skuad Al Ahly, sementara duet Taher Mohamed Taher dan Omar El Saai kembali masuk dalam pertimbangan tim pelatih.

Sebaliknya, Houcine Ammouta mencoret duet Aktay Abdallah dan Ali Mahmoud dari daftar pertandingan karena alasan teknis.

Berikut daftar Al Ahly menghadapi Abu Qir Fertilizers:

Penjaga gawang: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobier, Hamza Alaa.

Pertahanan: Achraf Dari, Hadi Riad, Karim Fouad, Tawfik Mohamed, Yassin Marei, Mohamed Hany.

Lini tengah: Marwan Attia, Akram Tawfik, Emam Ashour, Afsha, Omar El Saai, Ahmed Reda.

Penyerangan: Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Hussein El Shahat, Zizo, Achraf Bencharki, Taher Mohamed Taher.

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Al Ahly memasuki laga melawan Abu Qir Fertilizers untuk mencari kembali irama kemenangan, setelah mengawali perjalanan mereka di ajang liga dengan penampilan kuat, meraih kemenangan atas El Sharkia Enppi dengan skor 3-2, lalu mengalahkan Zed dengan dua gol tanpa balas, sebelum menang atas Smouha dengan satu gol tanpa balas.

Pertandingan terakhir Al Ahly di liga berakhir dengan hasil imbang 1-1 melawan Al Mokawloon Al Arab, sehingga tim berupaya untuk kembali ke jalur kemenangan menghadapi Abu Qir Fertilizers, sementara kehadiran Achraf Dari menjadi tambahan baru bagi opsi pertahanan Ammouta pada fase mendatang.