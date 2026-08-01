Pelatih asal Maroko, Houssine Ammouta, mulai menggambarkan wajah proyeknya bersama Al Ahly Mesir, setelah mengambil keputusan tegas terkait salah satu nama yang diusulkan untuk memperkuat lini belakang selama masa transfer musim panas, sehingga menutup pintu bagi sebuah transfer yang sempat menarik perhatian di dalam klub.

Houssine Ammouta, direktur teknik baru Al Ahly, telah menentukan sikapnya soal perekrutan pemain Libya, Ali Youssef, bek Nantes Prancis, selama masa transfer musim panas saat ini.

Sebelumnya, Al Ahly mengumumkan penunjukan Ammouta sebagai direktur teknik tim utama sepak bola, menggantikan pelatih Denmark, Jess Thorup, untuk memimpin "Sang Raksasa Merah" pada musim baru yang menyajikan tantangan besar di level domestik maupun kontinental, terutama ajang Liga Mesir, Piala Mesir, dan turnamen Piala Konfederasi Afrika.

Situs "Le360 Sport" Maroko menyebutkan bahwa Houssine Ammouta yang berusia 56 tahun menolak gagasan untuk merekrut Ali Youssef guna memperkuat lini pertahanan Al Ahly selama bursa transfer musim panas.

Situs tersebut menambahkan bahwa sang pemain menyambut baik kepindahan ke skuad Al Ahly, namun Ammouta tidak yakin dengan transfer ini dan tidak menunjukkan antusiasme untuk merampungkannya, hal yang membuat Ali Youssef semakin jauh dari mengenakan kostum merah pada musim panas ini.

Houssine Ammouta memiliki perjalanan kepelatihan yang istimewa, di mana ia meraih banyak keberhasilan, karena ia membawa timnas Maroko lokal menuju pencapaian menonjol, serta menjalani pengalaman bersama sejumlah klub Arab terkemuka, di antaranya Wydad Maroko, Al Sadd Qatar, dan Al Jazira Uni Emirat Arab, di samping memimpin timnas Yordania, dan kini ia melanjutkan tantangan baru di puncak kepemimpinan teknik Al Ahly.