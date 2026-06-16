Amorim: "Milan, ambisi yang selalu menyertai saya sepanjang karier"

Proses seleksi yang panjang kini telah resmi berakhir. Ruben Amorim adalah pelatih baru Milan: hal ini diumumkan oleh klub Rossonero melalui siaran pers yang diterbitkan di saluran resmi mereka.









Berikut adalah pernyataan pertama dari pelatih asal Portugal tersebut:





"Ada ambisi yang menemani sepanjang karier dan, bagi saya, melatih Milan selalu menjadi salah satunya," kata Rúben Amorim. "Saya sangat memahami apa yang diwakili oleh klub ini: sejarah, prestise, dan basis penggemar yang luar biasa di seluruh dunia. Ini adalah tantangan yang saya hadapi dengan bangga dan antusias, dengan kesadaran penuh akan makna warna-warna ini. Saya tidak sabar untuk memulai dan merasakan setiap hari gairah yang menghidupkan Milan."