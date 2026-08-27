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Amorim Torino MilanGetty

Diterjemahkan oleh

Amorim meredam polemik soal Maignan: "Dia sangat terlibat dalam proyek ini"

AC Milan

Menjelang Milan-Venezia, pelatih AC Milan Ruben Amorim hadir dalam konferensi pers untuk mempresentasikan laga melawan Venezia, yang merupakan pekan kedua Serie A Enilive 2026/27. Berikut beberapa kutipan dari pernyataannya.


Bagaimana kondisi Maignan setelah musim panas yang intens baginya?

"Satu hal yang saya pelajari adalah saya harus melihat segala sesuatu dengan mata kepala saya sendiri agar bisa menilainya dengan baik. Saya sudah berbicara dengannya, dia adalah pemain yang terlibat dalam proyek ini, dia seorang pemimpin. Dia sangat kuat dalam hal detail, menuntut rasa hormat, dan kami ingin dia tetap di sini. Saya melihat dia senang dengan pelatih kiper yang baru. Saya tahu sudah banyak pembicaraan tentang dia di media sosial. Dalam latihan, dia bersikap sebagai seorang pemimpin dan itu membuat saya berpikir bahwa dia sangat senang di sini"

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