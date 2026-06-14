Amorim di ambang kepemimpinan Milan

Pelatih asal Portugal, Ruben Amorim, mantan manajer Manchester United, kini menjadi kandidat terkuat untuk memimpin Milan pada musim depan.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", pelatih berusia 41 tahun tersebut, yang telah absen dari dunia sepak bola sejak dipecat dari United pada 5 Januari lalu, melakukan serangkaian pembicaraan dengan pejabat klub Italia tersebut di Portugal pekan lalu.

Keinginan untuk merekrut Amorim merupakan bagian dari proses restrukturisasi menyeluruh dan besar-besaran di dalam Milan, menyusul pemecatan pelatih Massimiliano Allegri dan jajaran eksekutif klub setelah kegagalan lolos ke Liga Champions.

Awalnya, Milan berencana menunjuk pelatih asal Spanyol, Andoni Iraola, mantan pelatih Bournemouth, namun pemecatan mendadak manajer Liverpool, Arne Slot, dan penunjukan pelatih asal Basque sebagai penggantinya menghalangi rencana tersebut.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa pejabat Milan juga telah berbicara dengan Mauricio Pochettino, pelatih tim nasional Amerika Serikat, serta masuk dalam daftar incaran adalah Oliver Glasner, mantan pelatih Crystal Palace, Matthias Jaissle, pelatih Al-Ahli Saudi, dan Sebastian Hoeness, pelatih Stuttgart.

Dalam konteks yang sama, Fabrizio Romano menulis di akun Facebook-nya: "Rubén Amorim telah menyetujui semua syarat yang dibahas dengan Milan minggu ini!".

Dia menambahkan: "Mantan pelatih Manchester United ini lebih unggul dari Matthias Jaissle, karena dia menginginkan posisi tersebut dan siap menerima semua syarat kontrak."

Ahli transfer tersebut melanjutkan: "Negosiasi sudah memasuki tahap lanjut dan Amorim menunggu lampu hijau dari Milan."