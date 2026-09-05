Berbeda dengan apa yang terjadi dalam laga menghadapi Villarreal, kali ini pemain Argentina Julian Alvarez memilih untuk menghampiri para suporter Atletico Madrid usai kekalahan telak dari Athletic Bilbao dengan skor 3-0, dalam sebuah momen yang menunjukkan upaya nyata untuk meredakan suasana setelah ketegangan yang menyelimuti pemain tersebut belakangan ini.

Alvarez menerima cemoohan dari sekitar 200 suporter Atletico yang hadir di Stadion San Mames, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada hari-hari terakhir bursa transfer dan cerita seputar masa depannya bersama klub. Namun sang penyerang memutuskan untuk merespons dengan cara yang berbeda; ia bersama rekan-rekannya menghampiri tribune untuk menyapa para suporter dan berterima kasih atas kedatangan mereka ke Bilbao demi mendukung tim.

Alvarez ditemani dua rekannya, Cuti Romero dan Musso, sejak rombongan Atletico tiba di Stadion San Mames, dan keduanya turut mendampinginya selama proses pemanasan, sebelum sang penyerang memasuki lapangan pada menit ke-58, di tengah dukungan yang jelas dari rekan-rekannya, terutama sang kiper Musso.

Setelah cemoohan yang mengiringinya saat digantikan, Alvarez memilih untuk tidak terlibat konfrontasi dengan para suporter, melainkan kembali ke rekan-rekannya, sebelum kemudian ikut bersama mereka menyapa para pendukung, dalam upaya membuka lembaran baru dengan suporter Atletico meski menelan kekalahan yang menyakitkan.