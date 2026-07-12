Alvarez menyamai rekor Maradona... dan semakin mendekati tahta Messi

Julian Alvarez mencatatkan rekor bersejarah bersama Argentina di Piala Dunia, dengan mencetak gol kedua dalam kemenangan atas Swiss (3-1) setelah perpanjangan waktu, sehingga membawa sang juara bertahan melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026, Minggu pagi ini.

Menurut jaringan statistik "Opta", Alvarez kini telah mengoleksi 5 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, 4 di antaranya dicetak di babak gugur.

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Jaringan tersebut menambahkan bahwa penyerang Argentina itu kini menyamai rekor legenda Diego Maradona, sebagai pemain Argentina dengan gol terbanyak kedua di babak gugur Piala Dunia, di belakang Lionel Messi yang memimpin daftar dengan 7 gol.

Tim Tango unggul atas Swiss lewat gol Alexis Mac Allister pada menit ke-10, sebelum tim Eropa itu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 melalui Dan Ndoye, sehingga pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu.

Argentina akhirnya memastikan kemenangan dengan dua gol di menit-menit akhir, yang dicetak oleh Julián Álvarez pada menit ke-112 dan Lautaro Martínez pada menit ke-120+1.



