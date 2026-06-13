Alvarez menampar Perez... dan "ketakutan" di Barcelona akibat duet ini

Penyerang Argentina Julián Álvarez, bintang Atlético Madrid, menolak tawaran Real Madrid sebesar 150 juta euro untuk pindah ke Santiago Bernabéu, dan lebih memilih bergabung dengan rival abadinya, Barcelona.

Menurut laporan surat kabar "Sport" dari Catalunya, Barcelona dianggap sebagai tujuan favorit Julian Alvarez, di mana laporan menyebutkan bahwa pemain Argentina berusia 25 tahun itu secara resmi menolak tawaran Real Madrid melalui agennya, dan ingin menutup bab insiden di mana ia digunakan sebagai alat propaganda dalam kampanye pemilihan Pérez tanpa bahkan diberitahu tentang niat sebenarnya klub Kerajaan, dalam situasi yang mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap cara Real Madrid menangani masalah ini.

Posisi Barcelona

Di sisi lain, manajemen Barcelona tidak menunjukkan kekhawatiran yang mendalam terhadap minat Real Madrid terhadap Alvarez, karena mereka tidak menganggapnya serius sejak awal, sementara laporan menunjukkan bahwa klub Catalan tersebut memantau dengan cermat pergerakan Arsenal Inggris dan Paris Saint-Germain Prancis, dua tujuan potensial lainnya bagi penyerang Argentina tersebut, dalam persaingan Eropa yang ketat untuk mendapatkan jasa pemain yang saat ini dianggap sebagai salah satu penyerang terkemuka di Benua Eropa.

Penundaan hingga akhir Piala Dunia

Namun, tidak diharapkan ada keputusan yang diambil sebelum akhir Piala Dunia 2026, karena penyerang Argentina tersebut telah menyatakan keinginannya yang jelas untuk fokus sepenuhnya pada turnamen dunia bersama timnas negaranya sebelum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya di dunia sepak bola.

Krisis Atletico

Namun, Atlético Madrid adalah pihak yang paling dirugikan oleh situasi ini, karena klub ingin segera menyelesaikan kesepakatan untuk mendapatkan pengganti yang tepat, terutama dengan kepergian pemain Prancis Antoine Griezmann, dan kemungkinan kepergian pemain Norwegia Alexander Sørloth, yang berarti tim tersebut berisiko kehilangan ketiga penyerangnya dalam satu musim panas, dalam krisis lini serang yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menuntut tindakan segera di bursa transfer.