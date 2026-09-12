Alvarez membunyikan alarm bahaya di Madrid

Atletico Madrid menerima pukulan baru sebelum menghadapi Real Sociedad di Stadion Anoeta, setelah pemain asal Argentina, Julian Alvarez, meninggalkan sesi latihan terakhir tim akibat masalah fisik, hal yang menimbulkan keraguan besar tentang kemampuannya untuk tampil dalam pertandingan tersebut, sekaligus menambah kesulitan bagi staf teknis di tengah absennya Alexander Sorloth dan Pablo Barrios karena cedera.

Menurut surat kabar "Marca", Alvarez tidak mampu menyelesaikan latihan bersama rekan-rekannya setelah merasakan nyeri fisik, dan pemain tersebut menunggu untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan guna menentukan sifat cedera dan tingkat keparahannya, namun keikutsertaannya melawan Real Sociedad tampak tidak mungkin untuk saat ini.

Perkembangan ini muncul setelah penyerang Argentina itu menjalani 90 menit penuh melawan Liverpool pada Rabu lalu, untuk pertama kalinya musim ini, di tengah persiapan yang terlambat akibat kontroversi yang menyelimuti masa depannya, sebelum kembali ke latihan pada 10 Agustus, lalu absen sekitar sepekan karena sakit.

Alvarez sebelumnya memilih untuk bertahan bersama Atletico Madrid setelah penutupan bursa transfer, dengan tujuan mengembalikan level permainannya yang biasa dan merebut kembali kepercayaan para pendukung tim, namun masalah fisik baru ini mengancam mengacaukan proses kembalinya secara bertahap.

Penyerang Argentina itu menunjukkan indikasi positif selama pertandingan melawan Liverpool di Stadion Anfield, setelah menciptakan gol Marcos Llorente, dan juga memaksa kiper Alisson menepis tembakan kerasnya, sehingga mencetak gol pertamanya musim ini menjadi target utama baginya sebelum kembali ke Stadion Anoeta.

Namun kemungkinan cedera bisa menunda momen tersebut, di saat Atletico menantikan hasil pemeriksaan medis untuk menentukan posisi akhir Alvarez, di tengah daftar cedera yang juga mencakup Sorloth dan Barrios.