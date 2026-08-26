Alvarez Ledakkan Kejutan Baru, Pernyataan Resmi Ungkap Kebenaran

Penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, absen dari latihan timnya pada hari Rabu ini, dua hari setelah libur yang didapatkan para pemain Los Rojiblancos.

Atletico Madrid mengawali perjalanannya di Liga dengan kemenangan atas Malaga (2-0) lalu ditahan imbang (2-2) oleh Villarreal, di Stadion Metropolitano.

Sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh klub Atletico Madrid, yang dipublikasikan oleh surat kabar Spanyol "Marca", menyebutkan bahwa Alvarez absen dari latihan karena sakit.

Alvarez tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-66 dalam laga Atletico Madrid melawan Villarreal, dan disambut dengan cemoohan dari para pendukung klubnya.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa absennya Alvarez semakin memperuncing kontroversi seputar masa depannya, yang akan ditentukan pada 1 September mendatang, begitu bursa transfer ditutup, dan diketahui di mana ia akan bermain musim ini.

Alvarez sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid, saat tampil bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026, yang membuat klub Madrid tersebut geram.

Barcelona dianggap sebagai tujuan utama penyerang Argentina itu di tengah keinginan besar klub Katalunya tersebut untuk merekrutnya, namun di sisi lain Atletico Madrid masih mempertahankan jasanya dan menolak menjualnya kepada Blaugrana.

Saat ini Atletico Madrid tengah bersiap menjalani laga ketiganya di Liga melawan Sevilla pada hari Sabtu mendatang.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora