Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Alvarez Ledakkan Kejutan Baru, Pernyataan Resmi Ungkap Kebenaran

Transfers
Sevilla vs Atletico Madrid
Sevilla
Atletico Madrid
LaLiga
Barcelona
J. Alvarez
Spanyol
Argentina

Bintang Argentina itu menambah polemik seputar masa depannya

Penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, absen dari latihan timnya pada hari Rabu ini, dua hari setelah libur yang didapatkan para pemain Los Rojiblancos.

Atletico Madrid mengawali perjalanannya di Liga dengan kemenangan atas Malaga (2-0) lalu ditahan imbang (2-2) oleh Villarreal, di Stadion Metropolitano.

Sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh klub Atletico Madrid, yang dipublikasikan oleh surat kabar Spanyol "Marca", menyebutkan bahwa Alvarez absen dari latihan karena sakit.

Alvarez tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-66 dalam laga Atletico Madrid melawan Villarreal, dan disambut dengan cemoohan dari para pendukung klubnya.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa absennya Alvarez semakin memperuncing kontroversi seputar masa depannya, yang akan ditentukan pada 1 September mendatang, begitu bursa transfer ditutup, dan diketahui di mana ia akan bermain musim ini.

Alvarez sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid, saat tampil bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026, yang membuat klub Madrid tersebut geram.

Barcelona dianggap sebagai tujuan utama penyerang Argentina itu di tengah keinginan besar klub Katalunya tersebut untuk merekrutnya, namun di sisi lain Atletico Madrid masih mempertahankan jasanya dan menolak menjualnya kepada Blaugrana.

Saat ini Atletico Madrid tengah bersiap menjalani laga ketiganya di Liga melawan Sevilla pada hari Sabtu mendatang.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google