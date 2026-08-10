Striker asal Argentina, Julian Alvarez, menjalani pemeriksaan medis pada Senin hari ini di Madrid, menandai dimulainya kembalinya secara resmi ke skuad Atletico Madrid. Namun, pembicaraan krusial yang ia rencanakan bersama pelatih Diego Pablo Simeone untuk membahas masa depannya terpaksa ditunda setidaknya hingga Rabu mendatang.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Simeone memperpanjang liburannya beberapa hari lagi usai laga persahabatan yang dijalani Atletico di Korea Selatan, dan tidak akan kembali ke ibu kota Spanyol sebelum pertengahan pekan ini. Hal itu memaksa sang pemain untuk menunda pertemuan yang ia anggap krusial guna mengetahui sikap pelatih terhadap masa depannya sebelum mengambil keputusan akhir apa pun.

Pemeriksaan di luar kompleks latihan

Alvarez menjalani pemeriksaan medis langsung di sebuah klinik swasta di Madrid, sesuai protokol medis yang biasa diterapkan klub, tanpa melewati stadion kompleks latihan Atletico Madrid terlebih dahulu.

Begitu pemeriksaan rampung, pemain internasional Argentina itu akan menanti kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Namun, fokus utama tetap tertuju pada pembicaraan yang dinantikan dengan Simeone tersebut.

Atletico berpegang pada sikap menolaknya

Di Atletico Madrid, para petinggi mempertahankan sikap mereka tanpa perubahan apa pun. Para pejabat senior klub menegaskan kepada surat kabar Spanyol "Sport" bahwa Julian Alvarez masih merupakan pemain yang tidak dijual, dan bahwa hingga hari ini mereka sama sekali tidak berpikir untuk menegosiasikan kepergiannya, meski penyerang itu terus menarik minat dalam beberapa bulan terakhir dari Barcelona dan sejumlah klub Eropa lainnya.

Kesepahaman tersirat atau kesalahpahaman?

Sang pemain meyakini bahwa ia telah mencapai kesepahaman tersirat dengan Atletico, yang menyatakan bahwa klub bersedia mendengarkan tawaran atas namanya setelah musim lalu berakhir.

Alvarez memahami bahwa kemungkinan tersebut merupakan bagian dari apa yang dibahas antara kedua belah pihak, dan kini ia ingin mengingatkan langsung direktur umum Gil Marin mengenai kesepakatan tersebut. Adapun bagi Atletico, situasinya masih sangat berbeda, dan hingga saat ini belum ada keinginan untuk memuluskan kepergiannya, khususnya ke Barcelona.

Pemain Argentina bertaruh pada dialog

Keinginan Alvarez untuk mengenakan seragam Barcelona tidak berubah, dan ia berniat kembali menyampaikan sikap ini kepada manajemen Atletico dengan harapan klub setidaknya mau duduk bernegosiasi.

Sang pemain tidak ingin memicu krisis atau perpisahan paksa, tetapi ia juga tidak berniat menyembunyikan prioritasnya jika akhirnya bisa meninggalkan Madrid secara baik-baik.

Barcelona memantau dari jauh

Adapun Barcelona, mereka mengikuti perkembangan dari jauh dengan sangat hati-hati. Klub Catalan itu telah menyatakan ketertarikan seriusnya kepada sang pemain, dan mengetahui bahwa kemajuan apa pun kini sepenuhnya bergantung pada perubahan sikap penolakan Atletico. Jika kubu merah-putih membuka pintu untuk negosiasi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi untuk saat ini, maka Barcelona siap mencoba lagi dan mengajukan proposal resmi yang baru.