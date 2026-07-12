Alvarez: Kami akan berjuang sampai akhir di Piala Dunia... dan siap menghadapi Inggris

Tim nasional Argentina memastikan tempatnya di babak semifinal Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 pada babak perpanjangan waktu, Sabtu malam, di babak perempat final, berkat gol penentu yang dicetak oleh Julián Álvarez, yang menegaskan bahwa mencetak gol pertamanya di turnamen ini memberinya rasa lega yang luar biasa.

Penyerang timnas Argentina, Julián Álvarez, mengatakan bahwa gol penentu yang dicetaknya pada babak perpanjangan waktu, yang membawa “La Tango” meraih kemenangan atas Swiss, merupakan pelepasan emosi yang besar, setelah ia mencetak gol pertamanya di Piala Dunia 2026.

Alvarez berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-112, setelah melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa yang mendarat di sudut gawang, sehingga membawa timnas Argentina unggul.

Alvarez mengatakan setelah pertandingan: “Itu merupakan pelepasan emosi yang luar biasa. Saya sangat senang, kami terus menekan hingga akhir meskipun kami bermain dengan keunggulan jumlah pemain. Kami tahu gol itu akan datang, dan kami sangat bahagia.”

Ia menambahkan: “Yang terpenting adalah kami menang… Sebagai penyerang, saya selalu ingin membantu tim dengan mencetak gol, tetapi kami juga harus bertahan, berlari, dan bekerja sama. Selama tim menang, kami semua senang. Saya merasa performa saya di Piala Dunia berkembang secara bertahap dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, dan saya berharap bisa tampil lebih baik di fase akhir turnamen ini.”

Penyerang Atlético Madrid ini, yang belum berhasil mencetak gol di turnamen ini hingga pertandingan tadi meskipun ia menutup Piala Dunia 2022 di Qatar sebagai salah satu pencetak gol terbanyak timnas Argentina dengan 4 gol, meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan.

Pertandingan pada hari Sabtu itu menandai kali kedua timnas Argentina menang dalam salah satu pertandingan babak gugur Piala Dunia 2026 setelah melalui perpanjangan waktu, setelah sebelumnya mengalahkan Cape Verde dengan cara yang sama sebelum menyingkirkan Swiss.

Secara keseluruhan, timnas Argentina kini menjadi tim yang paling sering menjalani pertandingan hingga babak perpanjangan waktu dalam sejarah Piala Dunia dengan total 13 pertandingan, melampaui timnas Jerman yang telah menjalani 12 pertandingan.

Alvarez melanjutkan: “Kami melihat bahwa semua pertandingan Piala Dunia memang sulit seperti ini. Hal ini terjadi pada kami dan juga pada lawan-lawan kami.”

Dia melanjutkan: “Ada banyak perpanjangan waktu, dan begitulah keadaannya, tetapi kami tahu bahwa kami berjuang hingga akhir. Kami memberikan segalanya, dan mencetak gol di menit-menit terakhir, jadi selama kami menang, semuanya positif.”

Alvarez menyimpulkan: “Kami sangat bangga berada di antara empat tim terbaik di dunia. Kami tahu bahwa Inggris memiliki pemain-pemain yang sangat luar biasa; mereka adalah tim besar yang tampil bagus di turnamen ini, tetapi sekarang kami harus memulihkan kondisi dan bersiap untuk pertandingan.”