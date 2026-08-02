Pelatih asal Spanyol, Xabi Alonso, yang kini menangani Chelsea, menegaskan bahwa ia telah pulih usai pengalamannya bersama Real Madrid, seraya menyatakan bahwa ia sangat antusias untuk memulai proyek baru bersama skuad Chelsea.

Alonso memulai musim lalu di puncak kepemimpinan teknik Real Madrid, tetapi ia dipecat di pertengahan musim, tepatnya setelah kekalahan di Piala Super Spanyol dari Barcelona.

Chelsea mengumumkan penunjukan Alonso sebagai direktur teknik tim mulai musim depan, setelah serangkaian ketidakstabilan yang membuat Chelsea menempati peringkat kesepuluh di Premier League.

Alonso berkata saat berada di kamp persiapan Chelsea sebelum bergulirnya musim baru: "Untungnya, tidak banyak luka dalam perjalanan karier saya".

Ia menambahkan tentang pengalamannya bersama Real Madrid, sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "The Sun": "Baiklah, saya memang terluka. Sekarang saya sudah sembuh, dan saya kini sangat antusias serta bertekad untuk menikmati langkah selanjutnya ini seperti yang saya lakukan ketika memulai di Madrid. Namun, kita harus terus melangkah maju".

Ia melanjutkan: "Melihat ke masa lalu, saya mengambil manfaat dari hal-hal positif maupun dari hal-hal yang tidak berjalan baik. Saya sangat kritis terhadap diri sendiri, memikirkan apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik, karena tentu saja semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Namun, seseorang harus melangkah maju ke hal-hal lain".

Ia menuturkan: "Ada banyak pengalaman, dan adaptasi yang harus saya lakukan, beberapa hal berhasil dan beberapa hal tidak berhasil dari segi permainan, maupun dari segi pengelolaan pemain. Itu adalah perpaduan dari segala hal".

Alonso, seorang gelandang yang memiliki visi, pernah bermain di bawah kepemimpinan sejumlah pelatih hebat dan mengambil manfaat dari pengalaman mereka semua, mulai dari Carlo Ancelotti dan Jose Mourinho, hingga Pep Guardiola dan Rafael Benitez.

Pada era Guardiola di Bayern Munich, di penghujung masa bermainnya, Alonso mulai benar-benar menaruh perhatian pada sang pelatih legendaris itu dan sering mengganggunya, dan ia berkata tentang hal ini: "Kami sangat dekat. Saya sangat penasaran".

Ia menuturkan: "Saya berada pada momen dalam karier saya di mana saya bisa mendatangi kantornya, 'Pep, mengapa hal ini terjadi? Apa rencana permainannya?' Mungkin ketika saya berusia dua puluh tahun, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mendatangi kantor sang manajer dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini".

Ia menambahkan: "Namun pada momen itu, karena rasa percaya diri, saya perlu melakukannya, dan saya ingin melakukannya".

Pengalaman kepelatihan itu serta keberhasilan awalnya sebagai pelatih meyakinkan Chelsea bahwa ia adalah orang yang tepat untuk membangkitkan kembali tim setelah musim yang penuh gejolak.

Ia berkata: "Banyak yang harus datang dari sini, dan dari sini juga. Ini harus datang dari hati".

Ia menambahkan: "Saya melihat bahwa waktunya tepat dari sisi klub, dan tepat pula bagi saya, ini merupakan kesempatan yang baik. Ini adalah tim yang bermain sangat baik belakangan ini, dan keadaannya tidak seburuk yang terlihat di akhir musim lalu".

Ia melanjutkan: "Ada potensi besar untuk berkembang, dan mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu. Saya merasa memiliki kesempatan untuk menikmati peran sebagai seorang manajer".

Penunjukan Alonso diikuti dengan finalisasi kesepakatan dengan para pemain senior Danny Welbeck dan Jordan Henderson, yang sebelumnya pernah meraih gelar Premier League dan Liga Champions Eropa bersama Liverpool.

Ia berkata: "Anda membutuhkan keseimbangan yang tepat antara kepribadian, dan tahap kematangan, dari awal dua puluhan hingga awal tiga puluhan dan di antaranya, pemain-pemain di tahap yang berbeda dalam karier mereka".

Ia menambahkan: "Tidak ada rumus untuk itu, tetapi ada firasat untuk itu".

Ia menutup: "Bagi saya, hal ini tidak kalah penting dari taktik. Pertama, semangat tim. Kemudian barulah bermain sepak bola yang baik. Lalu barulah memenangkan pertandingan".